Alertan de que la suplantación de identidad es el ataque informático más frecuente en Euskadi El director del Centro Vasco de Ciberseguridad lamenta de la «baja conciencia de riesgo» en empresas de escasa dimensión y de sectores alejados del ámbito tecnológico EUROPA PRESS Vitoria Miércoles, 10 enero 2018, 13:29

El director del Centro Vasco de Ciberseguridad, Javier Diéguez, ha advertido este miércoles de que los ciudadanos y empresas de la comunidad autónoma sufren un riesgo de ser objeto de ataques informáticos, por lo que ha subrayado la importancia de mejorar la protección frente a esta "preocupante" amenaza.

Diéguez ha participado este miércoles en un encuentro informativo con los medios de comunicación en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava), donde se encuentra la sede del Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC, en sus siglas en inglés).

El Centro Vasco de Ciberseguridad es un servicio del Gobierno autonómico cuyo objetivo es combatir las amenazas de ciberseguridad que afectan a los ciudadanos y a las empresas de Euskadi. En su intervención, Diéguez ha alertado de que, en términos generales, en las empresas vascas de escasa dimensión y pertenecientes a sectores alejados del ámbito tecnológico existe "una baja conciencia de riesgo" ante los peligros de los ataques informáticos.

Desconocimiento

Esto se debe a que este tipo de negocios ajenos al ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) "no conocen bien" las amenazas potenciales que implica la conexión de sus servicios con internet. "Normalmente, no tienen profesionales dedicados a este ámbito y no saben bien cómo hacer frente al problema", ha explicado.

No obstante, ha alertado de que las empresas más importantes, pese a contar con mayores recursos, también están "expuestas" a estos riesgos, en este caso debido a que tienen un mayor grado de conexión con la red.

El director del BCSC ha alertado de que tanto las empresas pequeñas como las mayores tienen un riesgo "moderadamente alto" de sufrir ataques cibernéticos. Diéguez ha asegurado que esto es "preocupante", y ha reiterado la importancia de incrementar la "concienciación" de los empresarios respecto a estas amenazas, así como de mejorar la formación de los profesionales para reducir riesgos. Estas son, precisamente, dos de las áreas de actuación a las que se dedicará el BCSC.

Suplantación de identidad

Dieguez, que ha estado acompañado de las consejeras de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha explicado que los ataques informáticos más frecuentes son los que se destinan a la suplantación de la identidad de los usuarios de los equipos afectados.

Los responsables del centro vasco esperan que este logre convertirse en un organismo con la homologación FIRST, el foro de equipos de respuesta a incidentes informáticos más importante del mundo.

El BCSC está integrado por un director y tres ingenieros en operaciones de ciberseguridad. A esta plantilla se le suma la presencia permanente de la Ertzaintza, un enlace de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, ocho investigadores que actúan como colaboradores y el personal del organismo público SPRI. El Centro Vasco de Seguridad cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros.