Cazadores vascos niegan ser un «peligro» y reivindican su papel en la regulación de especies Una persona hace sonar una caracola de mar durante la fiesta de los cazadores. / IGNACIO PÉREZ Decenas de miles de aficionados abarrotaron las campas del antiguo aeródromo de Dima en defensa de sus derechos y del relevo generacional JOSÉ DOMÍNGUEZ BILBAO. Miércoles, 20 junio 2018, 11:51

Mucho antes de que el antiguo aeródromo de Dima se abarrotara con decenas de miles personas -según la organización- para celebrar la vigésimo sexta edición del Día del Cazador y el Pescador en el País Vasco, las campas de la localidad vizcaína amanecían llenas de agujeros y terrones de hierba desperdigados. «Mira cómo las han dejado los jabalíes», lamentaba Xabier Olaskoaga, voluntario en el montaje del evento y miembro de las juventudes de la Asociación para el Cazador y el Pescador en el País Vasco, Adecap. «En un viñedo de un conocido en Durango, hace poco entraron los corzos y le comieron cuatro hectáreas», aseguraba Amaia Divasson, que alerta del peligroso incremento de estas dos especies en los montes vizcaínos. «No hay día que no me cruce con uno en la carretera y un accidente con ejemplares de estas dimensiones puede ser de siniestro total, cuando no con resultado de muerte».

La situación, aseguran otros aficionados, también empieza a hacerse especialmente visible entre las colonias de conejos y palomas torcaces. «Y mientras, nos tienen arrinconados con una lectura demasiado rigurosa del ecologismo, cuando está clara nuestra función reguladora para evitar la superpoblación de muchas especies y, en definitiva, para regular la propia naturaleza», remarcaba Modesto García, presidente de la escuela de caza y pesca de Durango. ¿La consecuencia?, la amenaza creciente de la falta de relevo generacional en un colectivo que, de momento mantiene su fuerza con más de 50.000 practicantes en Euskadi.

Precisamente por eso, la jornada celebrada este pasado fin de semana estaba dedicada a la juventud, al futuro. Un sector de edad representado en la asociación por el grupo Adecap Gaztea, que desde 2009 trata de enganchar a los más pequeños a esta afición. Su presidente, Gorka Valdés, está convencido de que su trabajo ya empieza a dar frutos. «Por supuesto que hay preocupación, porque el rechazo social desanima a muchos jóvenes, pero poco a poco estamos consiguiendo que desaparezcan los complejos y que se vea que lo nuestro no solo es afición, sino algo legal y necesario», remarcaba.

Y que cada vez tiene mayor aceptación entre las mujeres. Como lo demostraba Irati, última generación de una saga de cazadores de Leioa, «que se pierde en el tiempo», se enorgullecía su abuelo Floren Paisán. La pequeña, con tan solo ocho años, se tiene que conformar todavía con la pesca y el disfrute de que pique un pez en su caña, o cuando lo tiene en la mano antes de «salvarle la vida» al devolverle al agua. «Cuando puedo la llevo conmigo a salidas pequeñas, de poco más de una hora», confiesa su padre Luismari, que confiesa que su otro vástago, Hodei, «ya apunta maneras con apenas año y medio: mete la mano en el agua intentando coger los peces y entre los perros se encuentra como en casa».

Y eso que en su familia hay ocho canes especialmente adiestrados para la caza, «dos para cada uno: los míos, los de mi hermano Iván, otro loco que incluso ha dormido aquí en el recinto para ayudar a tenerlo todo listo, los de mi tío y los de mi padre».

El propio Floren reconoce que los cuidan «como a hijos» en unas instalaciones que han habilitado en una parcela de Leioa, «junto al depósito de Kurkudi». «Los sacamos mucho porque vamos casi todos los fines de semana, ya sea a cazar en los montes que rodean el campus de la UPV, en Sopuerta, en Güeñes o en Sollube». En ocasiones especiales, también salen fuera, «a Salamanca, o a Burgos».

Allí, en su localidad natal, Estépar, es donde él mamó la pasión por la caza. «Era un renacuajo y ya iba de ojeador a los cotos que se llenaban entonces de vizcaínos», subraya. Recuerda como si fuera hoy cuando corría por los montes, «levantaba de sus escondites a las perdices, la becadas o lo que fuese, y luego las recogía del suelo tras los certeros tiros de los cazadores, que a veces hacían 'perchas' -capturas- de hasta 100 ejemplares en un sólo día».

Hoy, sin embargo, nadie se imagina alcanzar esas cifras. «Un día de quince perdices es todo un éxito, pero muchas veces te vuelves a casa de vacío y no pasa nada, has disfrutado de salir al monte con tus perros y buena compañía», remarca Luismari Paisán». «Y deporte, que en cada salida puedes hacer hasta 20 kilómetros a pie por zonas bien escarpadas», puntualiza Modesto García».

Lo mismo le ocurre a Xabier Uriarte, aunque este vecino de Amorebieta ha buscado una vía cada vez con más adeptos: la caza deportiva. En su caso se ha especializado en la modalidad 'San Humberto', que consiste en desarrollar al máximo la compenetración entre perro y cazador. «El can me levanta las piezas y las recoge, pero siempre sabe que a la tercera ave que sale volando no la puedo matar y se para», explica.