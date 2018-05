Los casos de acoso escolar caen un 29% y en la mayoría se margina a la víctima Un grupo de niños denuncia el acoso escolar con caretas blancas. En el último curso en Euskadi, se investigaron 443 situaciones de riesgo y en 86 de ellas, 35 menos que en 2015-2016, se determinó que sí se trataba de 'bullying' TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018, 11:02

El 'bullying' en las escuelas vascas parece que está en retroceso. Se ha producido un descenso de casos analizados por los centros escolares y el servicio de inspección. Después de la fuerte subida del curso 2015-2016, el pasado, el del 2016-2017, se produjo un descenso, aunque fue la segunda cifra más alta desde que se realizó el primer cómputo en 2008-2009. Si entonces se analizaron 75 casos, ahora han sido 443, 44 menos que el curso pasado, aunque menos que en el curso 2014-2015 que fueron 268.

El descenso es más significativo en los casos, que tras ser estudiados, sí se identificaron como acoso escolar que pasaron de 121 a 86 en un año. Combinando las cifras de otra manera, se puede decir que de los 443 casos analizados finalmente se clasificó como maltrato el 19,41%, porcentaje sensiblemente más bajo que en cursos anteriores. El caso tipificado como maltrato que más se repite en las escuelas es la exclusión y marginación social, con un 48,8%; le siguen la agresión verbal con un 20,9% y la agresión física directa con un 13,9% de los casos. A continuación se encuentran la intimidación, el chantaje o las amenazas con un 8,1% y el acoso o abuso sexual y el acoso sexista con un 3,4%. El 4,6% restante corresponde a otros hechos sin tipificar.

De esos 86 casos confirmados del curso anterior, 32 se resolvieron con la solicitud de perdón por parte del acosador y con la aceptación de la víctima. Otros 23 fueron solucionados por el propio centro escolar, mientras que 19 se encuentran en la actualidad en seguimiento y a 12 se les hace una vigilancia menos intensiva.

Una quinta parte de los casos de acoso escolar se produjo a través de internet

En la mitad de las situaciones de maltrato se excluye o margina al alumno acosado

Por nivel de escolarización, en Educación Infantil -hasta los 5 años- no se produjo ningún caso. En Primaria -entre 6 y 11 años-, las situaciones de acoso fueron 29 (34%) y fue en Secundaria -entre 12 y 18 años-, donde se focalizó el mayor número de casos, 57, con un 66% del total.

En la presentación de los datos de la evolución que experimentaron los casos de acoso escolar en Euskadi durante el curso 2016-2017, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, destacó ayer que el 20% de los casos se produjo a través de internet, las redes sociales u otros medios cibernéticos. «El 'ciberbullying' es una realidad ya no tan nueva y que sigue siendo protagonista entre las acciones confirmadas como acoso escolar», señaló.

Protocolos

Son los inspectores de Educación los encargados de recabar los datos para su posterior análisis y también de realizar el seguimiento de los casos detectados, así como acompañar a los centros escolares cuando en sus aulas se ha producido un acoso. Jose Ángel Ayucar es el inspector general de ese servicio y explicó que los protocolos se activan desde el momento en que hay una sospecha, aunque finalmente no se identifique como acoso, «es decir, en los 443 casos, no solo en los 86». La razón de esta atención se debe a que aunque tras ser evaluado por el centro o por la inspección, se determine que no ha habido 'bullying', «si se ha dado una situación de sufrimiento en un alumno». Para ello, y a lo largo de todo el curso escolar, se tomaron medidas como la vigilancia o sesiones de tutoría para tratar los temas que originaron el conflicto.

En los 86 casos que sí se confirmaron como acoso las formas de abordarlos fueron distintas porque «cada uno es un mundo». En algunos, los alumnos acosadores actuaron en contra de lo que está tipificado en el decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos. Se establecieron procedimientos de corrección de conducta dirigidos a esos acosadores. «En ocasiones pueden ser medidas educativas para los estudiantes, en otras son de tipo más disciplinario para asegurar la convivencia. Puede suceder que al alumno se le cambie de centro, algo que se da muy excepcionalmente, o de clase, algo más habitual. Generalmente las familias solicitan que sea el acosador el trasladado, aunque en ocasiones se ve que es más efectivo cambiar a la víctima», comentó Ayucar.

Las acciones siempre se abordan en tres campos. Principalmente hace un tratamiento a la víctima, «una persona que está formando su personalidad, está creciendo y por tanto hay que apoyarla porque probablemente ha sido víctima porque no tiene los recursos que tienen otros de su edad» y por eso se ha convertido en objetivo. Pero también hay que ser conscientes de que no habría 'bullying' si no existieran los espectadores que permiten que se dé y para ello se hace una labor de tutoría en grupo. Por último está el trabajo que se hace con el acosador para que reconozca su actitud y pida perdón.

Euskadi cuenta desde hace casi ocho años con el teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia, denominado Zeuk esan y que corresponde al 116 111. Se trata de un servicio del Departamento de Empleo y Políticas sociales en el que un grupo de profesionales de la psicología escucha y ayuda a los menores que lo necesitan, y que quizá no se atrevan a contar su problema de otra forma más directa.