La carta de una madre a su hija de cinco años que se vuelve viral "No des razones de por qué no sales con un chico con el que no quieres salir. No le debes explicaciones a nadie", es una de las frases de la misiva DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 1 octubre 2017, 10:20

Lillian, de cinco años, estaba a punto de iniciar el colegio y Toni Hammer, su madre, no quería que tuviera la misma experiencia que ella, así que decidió escribirle una carta de lo más inspiradora en la que le recomienda qué debe y qué no debe hacer para enfrentarse a determinadas situaciones con confianza y seguridad en sí misma.

«No te disculpes por ser quien eres. Sé valiente, tierna y bonita. Sé tú sin excusas». Esta frase es más un legado que un consejo, el mejor que le podría dar a su hija y por eso se ha hecho viral la carta en la que le explica cómo conseguirlo: «No digas ‘sí’ para ser educada; di ‘no’ porque es tu vida. No escondas tus opiniones; habla y habla en voz alta. Deberías ser escuchada».

Toni Hammer es una conocida bloguera estadounidense que ha compartido en su perfil de Facebook las palabras dirigidas a su hija, escritas en un lenguaje tan sencillo, claro y universal que cualquiera, sea niño o adulto, puede aplicarse a sí mismo sus recomendaciones.

Lo que ha intentado transmitir a su niña son cuestiones, en principio, demasiado sencillas, pero que en muchos casos se complican y pueden acabar siendo un problema, como «no des razones de por qué no sales con un chico con el que no quieres salir. No le debes explicaciones a nadie. Un simple ‘no, gracias’ debería ser aceptable».

Continúa con otra recomendación que puede parecer demasiado simple, pero que, de nuevo, le ayudará en un futuro a convertirse en una mujer fuerte y decidida: «no te dejes el pelo largo solo porque a alguien le haga feliz. No te pongas un vestido si no quieres hacerlo».

Cada una de las líneas aportan un profundo significado a asuntos cotidianos en los que no siempre se sabe cómo reaccionar: «No pienses qué comer delante de la gente. Si tienes hambre, come, y come lo que quieras. Si quieres una pizza, no pidas ensalada solo porque hay gente alrededor. Pide la maldita pizza».

Toni intenta evitar que ciertos problemas hagan que su hija se encierre en sí misma y le dice qué hacer para ser feliz: «no te quedes en casa porque no tengas a nadie con quien salir. Sal tú sola. Ten experiencias por ti misma para ti misma». Le aconseja, además, que «no te aguantes las lágrimas. Llorar significa que sientes algo que necesita salir. No es una debilidad. Es humano».