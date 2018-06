La capa de invisibilidad que se ha hecho viral

¿Estás interesado en comprar una capa de invisibilidad como la de Harry Potter? A lo mejor tu sueño se hace realidad. Eso es al menos lo que promete un joven de Edimburgo llamado Stewart Knox. 'Vende' esa codiciada prenda a través de un anuncio en Facebook.

Este es el mensaje traducido al castellano:

«200 libras. Vendo mi capa de invisibilidad, he incluido una imagen de la capa y otra con ella puesta. Es de la talla 42 de hombre con cuello de 15 pulgadas y dos bolsillos interiores de color azul. Aún tiene las etiquetas puestas, me la puse pocas veces y la vendo porque he cogido peso y me queda estrecha de pecho. Aprovecha esta ganga».

La foto que acompaña al texto también es de lo más original y convincente.

En realidad se trataba de una broma de Stewart Knox en Facebook, pero cientos de personas creyeron en los 'poderes' de la capa de invisibilidad.

El bromista declaró en un portal que la idea fue fruto del «aburrimiento» tras una lesión en una mano, el primer día de volver de vacaciones en Florida con su familia, que le obligó a estar de baja una semana en su casa, y también porque su hijo de 9 años, fiel seguidor de las aventuras del mago adolescente, le confesó que sería maravilloso poder comprar una prenda así.

«Si el post ha hecho reír a la gente seguiré haciéndolo. Reír es la mejor medicina que existe y siempre busco la oportunidad para hacer una broma o hacer reír a la gente. Es lo mejor del mundo. Te olvidas de tus preocupaciones y miedos«, ha manifestado Knox.

«He recibido mensajes que van desde entusiastas de HarryPotter a personas que realmente creen que es real. Les digo que la he perdido y que no la encuentro, pero que si aparece estaré en contacto«, concluye.