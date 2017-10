El café que te puede ayudar a perder peso Se trata de un suplemento que facilita el adelgazamiento en poco tiempo FRAN JUSTICIA Martes, 24 octubre 2017, 14:41

La Navidad está cada vez más cerca, una época en la que, aunque nos damos algunos atracones, queremos estar perfectos para lucir palmito en las cenas de Nochebuena y Nochevieja, y es que son esos dos días en los que vamos a ser el centro de atención de la familia, por lo que no hay que dejar al azar ningún detalle. Esto lleva a muchas personas a querer adelgazar o perder peso, un objetivo que si bien realizando ejercicio físico y siguiendo una dieta estricta lo podemos conseguir, a veces también se puede recurrir a ciertos aliados que facilitan la consecución de nuestra meta, como por ejemplo los suplementos nutricionales.

Hay una gran variedad de suplementos nutricionales, pero en los últimos años se ha hecho cada vez más famosos el café verde, convirtiéndose así en uno de los más populares del mundo. ¿La razón? Adelgaza fácilmente y rápidamente, pero, ¿hasta qué punto es verídico?

En realidad no se trata de café líquido, sino de un extracto extraído de los granos de café verde. Muchas personas creen que este café es diferente al tradicional, pero se equivocan y es que desde su recogida los granos de café son verdes, pero generalmente se tuestan antes de ser puestos en el mercado, lo que los oscurece y acaba con algunas de las sustancias más poderosas con las que cuenta, entre ellas las adelgazantes.

¿Por qué adelgaza?

Este extracto contiene una sustancia llamada ácido clorogénico, la cual sería la principal responsable de que su consumo produzca efectos de adelgazamiento. Concretamente, este ácido podría ayudarnos a bajar de peso y reduciría la absorción de carbohidratos en el tracto digestivo, lo cual también ayudaría a bajar el nivel de azúcar en sangre y mejorar el nivel de colesterol y triglicéridos, ya que estaríamos consumiendo una dieta levemente baja en carbohidratos.

Además, también contiene antioxidantes y cafeína, dos componentes que según varios estudios podrían acelerar el metabolismo entre un 3 y un 11%, posibilitando así una pérdida de peso mayor. No obstante, la cantidad de cafeína no es muy elevada, por lo que no produce sensación de nerviosismo.

Se trata por tanto de un suplemento nutricional que podrías tomar a diario con una cantidad de entre una y dos cápsulas al día, que no es un sustituto de una dieta equilibrada ni de la práctica de ejercicio físico, y que ante todo, favorecerá la pérdida de peso saludablemente y el buen funcionamiento del hígado. Eso sí, te recomendamos que previamente a su consumo consultes con un especialista tu caso específico.