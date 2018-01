Buscan entre delincuentes habituales a los autores del crimen de Otxarkoaga Agentes de la Policía Científica salen de la vivienda. / CALABOR La principal hipótesis es el robo de joyas o dinero en el domicilio, aunque extraña la violencia gratuita contra las víctimas AINHOA DE LAS HERAS BILBAO. Sábado, 20 enero 2018, 08:56

Una máxima de cualquier investigación criminal pasa por indagar en el entorno cercano a las víctimas. Según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso, la Ertzaintza busca entre delincuentes habituales de la zona a los posibles autores del doble crimen de Otxarkoaga, un barrio humilde que se queja de continuos robos. La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a que los homicidas fueran buscando joyas o dinero en el domicilio, aunque sorprende la saña que emplearon contra dos víctimas indefensas, un matrimonio octogenario. Expertos en criminología sostienen que la violencia gratuita con que mataron a la pareja señalaría a delincuentes inexpertos o incluso a menores, incapaces de controlar sus impulsos, como ocurrió con el reciente homicidio de Ibon Urrengoetxea, cuyos presuntos autores fueron dos chicos de 13 y 16 años.

No obstante, cuando apenas han pasado 24 horas del macabro hallazgo, la investigación no puede descartar nada. Según el informe forense, el doble asesinato debió de cometerse entre las nueve y las diez de la mañana del pasado jueves, unas pocas horas antes de que, sobre las tres de la tarde, el yerno de Rafael y Lucía, de 87 años -ella convaleciente de una operación de cataratas-, acudiera a la vivienda a comprobar su estado. Preocupada porque no contestaban al teléfono, le envió su mujer, hija de las víctimas.

La autopsia practicada ayer desveló que la mujer murió a causa de las cuchilladas que había recibido en el tórax, alguna de las cuales le había afectado a órganos vitales, entre ellos el corazón. Vestida aún con el camisón, la mujer yacía al fondo del pasillo. Su marido, en chándal, presentaba también alguna herida de arma blanca en la zona del cuello, aunque la causa de la muerte en su caso fueron los golpes asestados en la cabeza, especialmente en la cara, que desencadenaron una hemorragia cerebral. El hombre fue encontrado en el suelo de una de la primera habitación, según se entra a la casa, entre la pared y la cama. Los policías, profesionales de la judicatura y testigos que estuvieron en la vivienda se mostraban horrorizados por una escena cruel que tardaran tiempo en olvidar.

La vivienda estaba llena de sangre, los cajones estaban sacados de los armarios y revueltos y la tele, tirada sobre el colchón.

Puerta cerrada de golpe

Los investigadores tratan también de averiguar qué llegaron a robar los asaltantes. Ayer, la familia aún no había podido acceder al domicilio, tomado por los investigadores, para comprobar qué echaban en falta. Otra pregunta que tratan de responder las indagaciones es por dónde entraron los supuestos ladrones. La puerta estaba cerrada de golpete, sin señales de forzamiento, y las ventanas y persianas, bajadas. ¿Acaso Lucía llegó a abrirles la puerta a sus asesinos? Según fuentes policiales, los autores de algunos de los robos en domicilios que se han venido cometiendo en la zona, rehúyen el enfrentamiento. En las cercanías se han dado varios casos de escalo, los delincuentes trepan a pisos bajos por tuberías, pero si son descubiertos por los moradores, escapan al momento. Así, la Ertzaintza investiga si los asesinos intentaron asaltar antes otro piso. De hecho, una vecina soprendió esa misma mañana a una persona huyendo por la ventana de su casa, situada a apenas 500 metros de la vivienda.

Los investigadores tomaron declaración ayer a los vecinos del inmueble, uno a uno. Los más próximos al segundo piso donde vivían Rafael y 'Luci' aseguran que no notaron nada extraño, pero otros contaron a la Policía que habían escuchado ruidos, e incluso que les habían tocado en la puerta, pero que hicieron oídos sordos.