El buen tiempo retrasa el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe
Darpón niega que el arranque se haya aplazado por la 'ley de las enfermeras', la norma que no les deja vacunar sin receta médica
A. S. J. SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 octubre 2017, 07:58

No tenía ganas el consejero de Salud de referirse a la campaña de vacunación de la gripe, cuyo inicio estaba previsto para ayer. Darpón afirmó que el departamento no había definido una fecha concreta, pero desvinculó el retraso del impacto que pueda tener el decreto que impide a las enfermeras vacunar sin receta médica. «El decreto lleva dos años en vigor y afecta cualquier semana», respondió a preguntas de los periodistas. Ha sido el tiempo casi veraniego, «muy anormal para estas fechas», el que ha llevado a la consejería a decidir empezar la campaña con unos días de margen. El consejero sí anunció que esta misma semana desvelarán los pormenores.

El departamento deberá explicar qué medidas va a adoptar para que la campaña se desarrolle con total normalidad, pese a la aplicación obligatoria de la conocida como 'Ley de las enfermeras'. Según este decreto estatal, los profesionales de la enfermería tienen que contar con la prescripción médica para labores que antes realizaban sin receta, como puede ser la vacunación y la administración de algunos fármacos. El Gobierno Vasco quiso esquivar la aplicación, y aprobó una norma propia, que fue suspendida este verano por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El colectivo de enfermería ya ha manifestado su temor a un «colapso» en los centros de salud cuando arranque la campaña de vacunación, en la que se suministrarán alrededor de 350.000 dosis. El sindicato de enfermería SATSE recuerda que el colectivo no puede vacunar sin una receta previa porque se expone a una denuncia. «Osakide-tza no nos ha dicho cómo va a ser la prescripción. Creemos que puede ser por vía telemática, pero no lo sabemos», ha manifestado el secretario general de la central en Euskadi, Josean de Leniz.