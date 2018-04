La bronca 'viral' a «niñatos malcriados» y malos padres colgada en el ambulatorio Una mujer fotografía un cartel que vió en el tablón de un centro sanitario gallego con un texto ha arrasado en las redes sociales EL DIARIO VASCO Jueves, 26 abril 2018, 10:42

En los pasillos de los ambulatorios hay carteles en los que se pide a los pacientes que guarden silencio y tengan sin sonido sus móviles con el fin de no molestar al resto de usuarios. Pero hay casos en los que esto no se produce. Que se lo digan a una mujer de Seixo en Marín (Pontevedra). Erun Pazos ha fotografiado y difundido por internet un cartel colgado en un corcho del centro sanitario que invita a reflexionar sobre cómo se comportan los «niñatos malcriados» y sus malos padres cuando acuden a un facultativo.

A Erun Pazos le llamó la atención el folio cuando esperaba a ser atendida por su médico de cabecera.

«Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos, crías de 15 con extensiones de pelo de 500 euros, imberbes de 18 con cochazos de 24.000 euros, gafas de sol de 300 pavos, pantalones de 200 euros, zapatillas de 150 euros, estudiantes que se pagan unos viajes al extranjero por 1.500 pavos a países donde sus padres no irán jamás en la vida...», así comienza la nota que invitaba a algunos padres a darles a sus hijos la educación que ellos no tuvieron, sin necesidad de malcriarlos colmándolos de caprichos innecesarios que no se han ganado por sí mismos.

«Les damos la libertad de decidir que no tuvimos, les damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros solo pudimos soñar. Esa es la buena educación. Lo demás es malcriarlos... y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos», continuaba explicando la nota, donde añadía que «a mi no me vale eso de 'le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido', a mí me vale lo de 'cuando seas padre comerás huevos'».

Finalmente, este comunicado tan viral termina con una reflexión que ha sido muy aplaudida por todos: «Dale a tus hijos amor, cariño, educación, respeto y sabiduría, lo demás lo conseguirán por sí mismos».

El cartel ha provocado cientos de reacciones. Muchos internautas admiten, tras leer el texto, que se ha perdido el respeto, las buenas costumbres, la educación y «la cultura del esfuerzo».

Ante el revuelto suscitado en las redes sociales, fuentes del ambulatorio de Seixo han querido dejar bien claro que el cartel no pertenece a ningún trabajador del centro, sino que un empleado lo encontró en internet y lo puso en la pared para que los pacientes fueran conscientes del problema.