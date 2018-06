Ruta enológica: cinco bodegas donde degustar el auténtico sabor del vino

Conoce el proceso de elaboración del vino, el cultivo de la uva y las técnicas más tradicionales y modernas para crear los mejores caldos Viernes, 22 junio 2018, 13:10

Adentrárse de lleno en el auténtico mundo del vino es posible en Bodegas de gran tradición. No muy lejos de Donostia, ya es posible visitar los templos donde se elaboran los mejores vinos, al tiempo que se recorren grandes extensiones de viñedos y se descubre el arte de la elaboración de los mejores caldos. Cinco de las bodegas con más solera presentan sus instalaciones y vinos a todos los que estén interesados en disfrutar del auténtico sabor del vino.

1 Rioja Vega, Viana Sólo un instante sirve para soñar toda una vida

Los sueños se hacen realidad, y el de Don Felipe Ugalde continúa más vivo que nunca 130 años despues. Como hacían los grandes enólogos franceses de finales del siglo XIX, quiso establecer un lugar donde elaborar vinos de calidad, respetuosos con las tradiciones, el terruño y el medio ambiente.

En el lejano 1882 crea lo que hoy es Rioja Vega, un proyecto que sigue vivo con el mismo espíritu emprendedor de sus fundadores. A apenas 10 kilómetros de Logroño, en pleno corazón de la DO Rioja, 70 hectáreas de viñedos conforman este escenario de privilegiadas características, como sacado de una película.

Los suelos pobres y el clima atlántico confieren a los vinos de Rioja Vega un carácter diferenciador y único. Los caldos transportan a los visitantes a lugares especiales y a navegar por sensaciones. Las catas personalizadas, las visitas guiadas, la tradicional comida del restaurante y otras experiencias conforman la oferta enoturística de Bodegas Rioja Vega.

Si buscas adentrarte en el apasionante mundo del vino y en la historia de la DO Rioja, comienza por recorrer los viñedos de Rioja Vega. Descubre el compromiso por la tierra, el encanto de las cosas bien hechas, un entorno espectacular y un tiempo comprometido con crear los vinos más emblemáticos. Solo un instante sirve para soñar toda una vida.

A través de tres experiencias, podrás descubrir de cerca la riqueza de la Denominación de Origen Rioja. Combina una visita por la bodega con una cata comentada de dos vinos (6€/persona). También puedes sumarle a la experiencia un almuerzo compuesto por productos kilómetro '0' (12€/persona). Y si lo prefieres, puedes organizar una visita en grupo, mínimo de 15 personas, y sumar a la visita y a la cata una comida tradicional en el mismísimo restaurante de la bodega Rioja Vega (40€). Las experiencias se pueden disfrutar en español y en inglés.

Más información

Dirección: Ctra. De Logroño – Mendavia km 92, 31230, Viana, España.

Email: info@riojavega.com

Teléfono: 948 64 62 63

Web: http://www.riojavega.com/

2 Viña Real, Laguardia Un hogar de vanguardia para vinos con historia

Las técnicas más actuales son la seña de identidad de Viña Real, una bodega, que no obstante, acumula más de ocho décadas de historia a su espalda. Creada en 1920 por CVNE, la apuesta de Viña Real por el vino de Rioja Alavesa siempre ha sido muy fuerte.

Desde 2014 cuenta con una bodega, Viña Real, en Laguardia y obra del arquitecto Philippe Mazieres. El templo del vino de Rioja Alavesa entremezcla perfectamente la tradición con la modernidad, hormigón, madera y acero. Su actualidad, la llevó a ser la primera bodega de España en estar adaptada íntegramente para invidentes y discapacitados visuales mediante una señalización específica para permitirles una visita completa a la bodega.

La arquitectura ocupa un lugar privilegiado en Viña Real, ya que ningún visitante queda indiferente ante la gigantesca tina, de 15 metros de altura, que se alza sobre el Cerro de la Mesa, una colina de 500 metros de altitud. En su interior cuenta con dos cavernas destinadas a almacenaje: en la primera albergan más de 14.000 barricas, y en la segunda con jaulas para 600 botellas.

En 2011 se crea Viña Real Experience, un espacio para descansar y realizar todo tipo de actividades en los viñedos. Este mirador de madera, con mesas y bancos, se sitúa en la calle central de las viñas, al borde del cerro. Desde allí se pueden otear lso viñedos, y también la inmensidad de la comarca.

El vino, el auténtico protagonista de Viña Real, es un caldo elaborado desde 1920 que conjuga la personalidad, el carácter, la redondez, el equilibrio de una perfecta crianza y la elegancia de Rioja Alavesa. El vino, internacionalmente reconocido, contó con 100 puntos Parker en 1959. Pagos de Viña Real es el vino Premium, que elaboran con uvas tempranillo provenientes de viñedos viejos.

CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España) fue fundada hace casi 140 años por los hermanos Raimundo y Eusebio Real de Asúa. La empresa, ahora en manos de la quinta generación de la familia, mantiene su esencia. Cuenta con cinco bodegas: en Haro, Laserna, en Cataluña, Galicia y el mencionado en Laguardia.

Más información

Dirección: Ctra. Logroño-Laguardia km 4,8, 01300, Laguardia, Álava

Teléfono: 945 62 52 55

Web: http://www.cvne.com/tp-bodega/vina-real/

3 Bodega CVNE, Haro 140 años de tradición e innovación en el arte de hacer vinos

Hace 140 años Raimundo y Eusebio Real de Asúa se tuvieron que mudar a la riojana localidad de Haro por problemas de salud. El viaje pronto derivó en la creación de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) el 24 de marzo de 1879. Cinco generaciones después, CVNE sigue manteniendo el espíritu y carácter familiar con el que se creó.

La historia de la bodega de Haro es curiosa. En 1879 se creó como un edificio singular de piedra cio, y aquella creación fue aumentando hasta dar lugar a una pequeña aldea, la Aldea del Vino. Este pequeño conjunto está formado por en torno a un gran patio, donde diariamente se organizan visitas, catas, exposiciones y otras actividades. La idea de CVNE de crear un lugar vivo, en constante cambio y donde se organizan actividades orientadas al amante del vino está más presente que nunca. El conjunto está formado por tres edificios principales, y bajo ellos la joya de la bodega.

En la Nave Fundacional, el edificio más antiguo de la Aldea del Vino, encontramos la tienda, la sala de exposiciones y la sala de catas. Se trata del primer edificio con el que se encuentran los visitantes nada más llegar. Construido en piedra y madera, y presidida por una gran caja irregular de hierro que define las diferentes zonas.

En la Nave Eiffel, obra de Gustav Eiffel, arquitecto de la Estatua de la Libertad o la torre parisina que lleva su nombre, damos con las barricas. En este lugar se realiza la crianza Imperial, buque insignia de la bodega y elegido como Mejor Vino del Mundo en 2013 por la revista estadounidense Wine Spectator. El edificio supuso una revolución arquitectónica, ya que renunció a las columnas, facilitando el trabajo de apilado y trasiego.

En la Nave Real de Asúa encontraremos 12 barricas de gran tamaño, destinadas a elaborar el vino del mismo nombre y los grandes reservas de la bodega. Esta nave tiene la particularidad de funcionar como una pequeña bodega independiente dentro de CVNE, elaborando un vino especial en un sitio igualmente especial.

Bajo la Aldea del Vino se esconde el gran secreto de la bodega, el Cementerio del Vino. En este lugar se esconden los vinos de CVNE, desde las añadas más antiguas hasta las actuales. Los vinos aquí están vivos, haciendo su crianza en las mejores condiciones de oscuridad, temperatura y humedad, envejeciendo bajo tierra.

Abierto todos los días del año, excepto los días 24 y 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero, la bodega CVNE es una experiencia única para los amantes del vino. Tanto en inglés como en castellano, los visitantes de la bodega podrán catar los vinos de la bodega y recorrer las instalaciones donde se elaboran sus fantásticos caldos:

-Cune: La primera marca de vino de la bodega nació con un pequeño error ortográfico al cambiar la v por la u. Estos vinos son la expresión moderna de la vinificación tradicional en Rioja Alta.

-Imperial: Elegido como Mejor Vino del Mundo en 2013 por la revista Wine Spectator, primer y único vino español en conseguir dicho reconocimiento. Se trata del buque insignia de la compañía y uno de los vinos más famosos de España desde 1920. Su elaboración se realiza solo cuando se dan cosechas excepcionales en Rioja Alta. Toma su nombre por el embotellado especial realizado para el mercado inglés en una medida llamada «Imperial Pint».

-Monopole: El vino blanco más antiguo de España. Se elabora desde 1915 a partir de la variedad de uva viura, y toma su nombre de la influencia que la bodega tuvo en sus inicios de los vinos franceses.

-Real de Asúa: Vino creado en 1994 en honor a los fundadores de la bodega, los hermanos Eusebio y Raimundo Real de Asúa. El caldo se elabora a partir de las uvas seleccionadas de los viñedos propios de Villalba (Rioja Alta).

Más información

Ubicación: Barrio de la Estación S/N, 26200 Haro (La Rioja)

Email: visitas@cvne.com

Teléfono: 941 30 48 09

Web: http://www.visitascvne.com/es/

4 Txakoli Txomin Etxaniz, Getaria Enoturismo entre viñedos de txakoli. Bienvenidos a Getaria

A dos kilómetros de Getaria, subiendo al monte y de cara al Cantábrico, pasearemos entre viñedos emparrados que caen al mar. En Txomin Etxaniz conocerás la cultura del viñedo y las diversas variedades., su historia y la labor de recuperación, y la creación de la D.O. Getariako Txakolina.

En Txomin Etxaniz visitarás la bodega, las instalaciones y te explicarán el proceso de elaboración de los txakolis. A continuación, podrás participar en una cata de diferentes txakolis y espumosos, acompañándolos con productos marino de elaboración artesana, como anchoas en salazón o bonito en aceite de Getaria.

Txomin Etxaniz acoge a sus visitantes en su propia bodega para compartir experiencias. Con reserva previa, la bodega está abierta a visitas de diversos tipos. Es posible acercarse a ella de forma personal y también en grupo, pudiendo concertar los horarios de la visita anteriormente con la cita previa. Los domingos la bodega está cerrada.

Vive en Txomin Etxaniz una agradable y atractiva experiencia vinícola. Una ocasión que podrás complementarla con cualquiera de los atractivos que ofrece la pintoresca localidad costera de Getaria, como su puerto pesquero, su arraigada historia marina, la figura de Juan Sebastian Elkano, el Museo Balenciaga o la famosa gastronomía local, con sus míticas parrillas.

Más información

Ubicación: Bº Eitzaga 21. Getaria 20808.

Email: txakoli@txominetxaniz.com

Teléfono: 943 14 07 02

Web: http://www.txominetxaniz.com/

5 Bodegas Alconde, Lerín Sumérgete en el mundo del vino

Bodegas Alconde permite la oportunidad de visitar una de las bodegas españolas con más historia. Con seis siglos de historia a sus espaldas, sigue elaborando vinos en estas viñas.

Lerín se encuentra en una zona envidiable para cultivo de las uvas, tanto por su clima continental / mediterráneo, con inviernos fíos y veranos calurosos en cuyas noches refresca. Y por sus suelos, pobres, ricos en yeso y pedregosos, lo que permite retener la humedad de la lluvia. Gracias a todo esto, se consiguen vinos sencillos, soleados y coloristas por dentro, y por fuera de la botella, vinos amigables, suaves y divertidos.

La visita a las Bodegas Alconde incluye un paseo por las vides, un viaje al corazón del Rosado de lágrima y a los tintos que le han dado fama fuera. Los pequeños grupos que conocen los viñedos de los que presume Alconde, podrán conocer la gama Sardasol y otras curiosidades.

No falta el vino y el picoteo a la hora de recibir las visitas. Además, los grupos no deben preocuparse si no son expertos en la materia, ya que las visitas se adaptan a los conocimientos sobre el vino y su elaboración de cada grupo.

Las visitas a Bodegas Alconde se completan con una degustación. En ella saborearás sin complejos desde una selección de sus vinos con intensa fruta y profundo sabor a viña hasta su apuesta por las mejores uvas. Una oportunidad irrepetible para degustar los mejores caldos.

Puedes realizar la visita a la Bodega con degustación incluida por 10€. Esta modalidad incluye una visita guiada de la Bodega, la desgustación de dos vinos y un picoteo.

Si lo tuyo es degustar los mejores vinos, puedes optar por la modalidad de degustación de cinco vinos, por 10€.

Más información

Dirección: Ctra. Calahorra s/n. 31260 Lerín - Navarra

Información y reservas: comercial@bodegasalconde.com

Teléfono: 659 91 32 51

Web: http://www.bodegasalconde.com/