Bermeo se plantea limitar las visitas a San Juan de Gaztelugatxe tras la fiebre de 'Juego de Tronos'

Más de 75.000 turistas se acercaron a San Juan de Gaztelugatxe solo en el mes de julio arrastrados por la magia de Rocadragón, la fortaleza de Daenerys en la serie 'Juego de Tronos'. Una cifra que supera con creces la del año pasado por las mismas fechas -se registraron 28.000 consultas- y que ha llevado al Ayuntamiento de Bermeo a plantearse la posibilidad de controlar el acceso al peñón con el fin de evitar colapsos.

La concejala de Turismo de la localidad costera, Irune Ormaetxea, ha reconocido en una entrevista en 'Hoy por Hoy Bilbao', de la Cadena Ser, que el servicio que se ofrece en la actualidad no es de calidad y «habría que tomar medidas» ya que la gran afluencia de gente está afectando al entorno y deteriora el medioambiente. Es por esto por lo que la idea de una reserva previa o de acotar a un número de personas por día se plantea como una posibilidad.

Potenciar el transporte público

La concejala, no obstante, descarta la opción de cobrar una entrada a un euro porque, en su opinión, supone «minusvalorar el valor de San Juan de Gaztelugatxe y su entorno», aunque sí es partidaria de cobrar el ticket del parking o merchandising. Otra de las demandas que plantean tanto el Ayuntamiento de Bermeo como el de Bakio es la de que exista un transporte público durante todos los meses del año y no solo en verano y así fomentar el uso de este transporte, ya que el espacio de aparcamiento es limitado y no se plantean ampliarlo, ya que para Ormaetxea «no se trata de crear nuevos aparcamientos que conviertan Gaztelugatxe en turismo invasivo».