Bere historia kontatzen jarraitzen du La Ferrassieko neandertalak Artxiboko argazkian, neandertalgo izaki bat irudikatzen duen figura, Les Eyzies herriko Historiaurreko Museo Nazionalean. / PATRICK BERNARD / AFP Asier Gómez Olivencia Ikerbasqueko ikertzaileak zuzendutako nazioarteko lantalde batek, teknologia berrien erabilerari esker, informazio berri eta osagarria atera dio 1909an aurkitutako gorpuari Lunes, 26 febrero 2018, 17:39

Azken egunotan munduko hedabide denetan izan dute tarte handia neandertalek, 'Science' izen handiko aldizkarian argitaratu den artikuluan zientzialari talde batek frogatutzat eman baitu Espainiako hiru kobazulotan aurkitutako orain dela 65.000 urteko zenbait labar-pintura haiek margotuak direla eta, horrenbestez, desagertutako espezie horri ukatu izan zaizkion abilidade intelektual eta artistikoak aitortu behar zaizkiola.

La Pasiega (Kantabria), Maltravieso (Caceres) eta Ardales (Granada) kobazuloak ez dira, baina, azken urteotan ilunpetik irteten ari den izaki haren inguruko informazio berria ematen ari diren bakarrak. Aitzitik, orain dela mende bat Frantziako La Ferrassieko harpean aurkitutako neandertalak gauzak kontatzen jarraitzen du, teknologia eta teknika zientifiko berrien erabilerari esker.

'Journal of Human Evolution' aldizkari ospetsuak argitaratu duen lan batean ('La Ferrassie 1: New perspectives on a “classic” Neandertal'), aurkeztu dutenez, UPV/EHUn lanean diharduen Asier Gómez Olivencia Ikerbasqueko ikertzaileak zuzendutako nazioarteko lantaldeak informazio berria lortu du 1909an aurkitu eta ia-ia osorik dagoen La Ferrassie 1 gizonezko neandertal helduaren eskeletoari buruz.

La Ferrassie 1 gizabanakoaren 1909ko aurkikuntzaren argazkia. / Collections M.N.P. Les Eyzies

Hala, fosil berriak aurkitu dituzte, belarriko hezurtxo guztiak barne, baita aurreko ikerketan aurkitu ez ziren patologia berriak ere, hala nola lehenengo orno zerbikalean zuen jaiotzetiko aldaketa eta klabikulako haustura. Era berean, gorpua nahita lurperatu izanaren hipotesiarekin bat datorren informazio berria lortu dute. Aurkikuntzen berri emateko Ikerbasquek zabaldu duen oharrean irakur daitekeenez, "ikerketa honetan tomografia konputerizatuak erabili dira aztarna berriak aurkitu eta lesio patologikoak hobeto karakterizatu ahal izateko, honelako teknikei giza-paleontologiari buruzko ikerketetan eman ahal zaien erabilpena aitortuz".

50 urtetik gorako gizaki neandertala

La Ferrassieko harpea Savignac de Miremont herriko kareharrizko muino baten oinarrian kokatuta dago, Dordoinan (Frantzia). 1909ko irailaren 17an, gizonezko neandertal heldu baten eskeletoa aurkitu zuten, eta La Ferrassie 1 (LF1) izena eman zioten. Indusketa zuzendu zuen Denis Peyrony adituak duela 40-54 mila urte inguruko mailan dataturiko hilobitzat jo zuen leku hura. Kontserbazio-egoera apartagatik nahiz neandertalen anatomia eta portaera interpretatzeko historikoki izan duen garrantziagatik, eskeleto hau gizabanako neandertalik garrantzitsuenetakotzat jo izan da. Oharrak dioenez, "aurkikuntza egin eta 100 urte baino gehiago geroago ere, fosil honek ikuspegi berriak eskaintzen jarraitzen du neandertalei buruzko ikerketan".

Asier Gómez-Olivencia Ikerbasqueko ikertzailearen zuzendaritzapean, Alcalá de Henares (Madril), Musée de l’Homme (Paris), Liverpool John Moores University (Erresuma Batua) eta Binghamton University (AEB) unibertsitateetako nahiz Giza-Bilakaera eta Portaera Ikertzeko UCM-ISCIII Zentro Mistoko (Madril) ikertzaileen arteko nazioarteko lantaldeak lortu du informazio berri hori.

Aurkikuntza denak dira, gainera, interes handikoak. Batetik, belarriko hiru hezurtxoak (mailua, ingudea eta estribua) osorik daudenez "neandertalek alde anatomiko horretan zuten aldaera hobeto ulertzen" lagunduko dute. Identifikatu diren lesio patologiko berriei dagokienez, aurkitu dute klabikulan izandako hezur-desplazamendurik gabeko haustura, bizkarrezurrean atzemandako degenerazio artrosiko handiagoa eta eskoliosi arina, edota lehenengo orno zerbikalaren sortzetiko aldaketa, ondorio klinikorik ez duena. Datu esanguratsu horiek lehendik zegoen infomazioa osatu dute, aurretiaz ezaguna baitzen eskuineko femurreko trokanter nagusiaren haustura edota "infekzio edo kartzinoma batek sortutako biriketako afekzio sistemikoa, seguru aski gizabanako honen heriotza eragin zuena".

Azkenik, azterketaren emaitzen arabera esan omen daiteke du hil eta gutxira lurperatu zutela gorpua, seguruenik haragijaleen erasotik babesteko. Izan ere, usteltzean hezurrek kolagenoa galdu zuten, eta in situ hautsi ziren, sedimentuaren pisuaren eraginez. "Datu hauek bat datoz eskeleto honen ehorzketa nahita egin izanaren hipotesiarekin, aurreko ikerketek proposatu dutenez", diote. Teknologia berrien erabilera funtsezkoa izan da ikerketak aurrera egiteko eta La Ferrasieko neandertalaren erretratua osatzen joateko. Horri esker jakin daiteke, hain zuzen, La Ferrassie 1 deritzona 50 urtetik gorako gizonezko neandertala zela, bizitza osoan hainbat lesio jasan zituena, seguraski ehiztari-biltzaile bizimoduarekin lotutakoak. Hil zen unean, biriketako gaixotasun bati lotutako osasun-arazoak zituen. Hil eta gutxira, bere taldeko kide batzuek lurperatu zuten La Ferrassieko harpean. Milaka urtetan, neandertalek kanpalekutzat erabili zuten leku hau.