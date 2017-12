El trompazo viral en la escalera mecánica del metro londinense Un joven ebrio se da en sus partes íntimas y en su trasero y al final salta por los aires cayendo cerca de un viandante EL DIARIO VASCO Lunes, 25 diciembre 2017, 10:50

Un joven británico ataviado de futbolista es el protagonista de uno de los últimos vídeos virales en las redes sociales. Y no es para menos. Freddie Andrews, de 22 años, se da un monumental trompazo cuando se desliza por la rampa de las escaleras mecánicas de una estación del metro de de London Bridge.

El joven alcanza una peligrosa velocidad en su bajada e impacta con sus partes íntimas contra un botón de parada de emergencia situado en la mitad de la rampa. Pero esto no impide que avance y su final llega cuando da con su su trasero contra una señal metálica. El maltrecho Freddie Andrews, salta por los aires y cae sobre la escalera de subida cerca de otro pasajero. La escena fue grabada con el móvil por un sorprendido amigo suyo.

"Estaba muy borracho, había bebido unas 10 pintas. No había gente en la escalera mecánica y pensé: '¿por qué no?", relató el joven a un medio. Agregó: "Fue más rápido de lo que pensé que iba a ser, pero ya estaba resbalando y no pude detenerme. No tuve otra opción".

Según dijo, al estar ebrio no sintió ningún dolor en aquel momento, pero al día siguiente apenas podía caminar". "Mi familia piensa que fui un idiota. Pero ahora que ya ha pasado, piensan que es realmente divertido", manifestó. Con todo, mandó un aviso a navegantes: "No le recomendaría a nadie hacerlo lo mismo".

Ante esta temeridad, las autoridades del metro londinense han advertido de que "las travesuras como esta son peligrosas no solo para los involucrados, sino también para otros pasajeros".