'The Basque Route', el portal para hacer turismo por Euskadi en coche El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, y el director de Basquetour, Harkaitz Millán, han prsentado el portal en Bilbao. / Irekia La iniciativa busca desestacionalizar el turismo, distribuirlo por los territorios y conseguir que las estancias se prolonguen, aumentando así el gasto EL DIARIO VASCO Bilbao Jueves, 17 agosto 2017, 14:46

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha presentado este jueves en Bilbao el portal 'The Basque Route', para facilitar al turista la información necesaria para recorrer Euskadi en coche.

El portal ofrece siete etapas para ser realizadas sueltas o en conjunto, dedicadas especialmente al 63% de los turistas que llega a Euskadi con coche propio. En cuatro idiomas, permite planificar la ruta de cada día con todas las experiencias que se pueden encontrar por el camino.

Con este tipo de rutas se busca desestacionalizar el turismo, distribuirlo por los territorios y conseguir que las estancias se prolonguen, aumentando así el gasto.

Por otra parte, el consejero ha manifestado que la "irresponsable" campaña de la izquierda abertzale contra el turismo "ha dado una malísima imagen de Euskadi que puede poner en riesgo empresas y empleos". Al ser preguntado sobre la campaña de la izquierda abertzale contra el turismo, incluidas acciones contra el tren turístico de San Sebastián o pintadas contra la sede de Basquetour en Bilbao, que para el consejero "no son kale borroka, pero desde luego no les quito gravedad, no son una chiquillada ni un error".

El consejero ha explicado que en los últimos días parece que se ha reducido el número de pintadas en San Sebastián y que las cosas "vuelven a calmarse" un poco, aunque todavía está pendiente la manifestación contra el turismo de hoy en la capital donostiarra.