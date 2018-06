Una banda de ladrones vacía una tienda sevillana de drones en dos minutos 00:57 Cinco individuos llegaron al establecimiento y cargaron en su coche productos por valor de 50.000 euros EL DIARIO VASCO Martes, 19 junio 2018, 15:18

Llegan en un BMW. Cinco personas. Con picos y mazas rompen el cristal de esta tienda de vídeo y tecnología en Sevilla. Uno de ellos se queda vigilando desde fuera. Dentro arrasan con todos los drones que ven. Dejan las estanterías vacías. Y así varios viajes para cargar el coche. Una vecina lo graba desde enfrente. Todo este robo no llega a dos minutos. Cuando ya no pueden cargar más, se marchan en el coche, probablemente robado. Treinta segundos después, llega la Guardia Civil y se encuentra con esto. Ocurrió el domingo a las cinco de la tarde en este polígono industrial sevillano. En dos minutos se llevan drones por valor de 50.000 euros. Todavía no les han cogido, pero es difícil identificarles, todos iban con pasamontañas.