Los ayuntamientos mejorarán sus normas para evitar discriminaciones de género J.L.O. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 mayo 2018, 06:35

Un ejemplo incluido en la guía que se distribuirá entre los 251 ayuntamientos vascos explica claramente su objetivo: si una administración local elabora una normativa para reducir las horas y zonas iluminadas -al objeto de limitar la factura eléctrica o la contaminación lumínica en el municipio-, y no realiza una evaluación previa de su impacto en función del género, «es probable que no identifique aspectos como los usos desiguales que hacen mujeres y hombres del espacio público: lugares, transportes, motivos, las diferencias en cuanto a seguridad y percepción de dicha seguridad...». Es decir, que puede generar una situación de desasosiego y temor entre el colectivo femenino, los conocidos como puntos negros, que han propiciado ataques y agresiones sexuales, frente a una escenario de riesgo que no es percibido por los varones.

Para evitar que se produzcan este tipo de situaciones y otras, Emakunde y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) han puesto a disposición de todos los consistorios de Euskadi un modelo común de directrices y de procedimientos para llevar a cabo evaluaciones de impacto de género -conocidas en el argot como EIG- en futuras normativas y actos administrativos que afecten de una u otra forma a la ciudadanía. El objetivo básico y fundamental es facilitar el trabajo al personal municipal y «minimizar» las discriminaciones hacia las mujeres.

La presentación de esta herramienta contó ayer con la participación de un centenar de responsables políticos y técnicos, especialmente de las áreas involucradas de igualdad, intervención, secretaría y servicios jurídicos. «Tenemos que seguir esforzándonos en el enfoque de género en todas las actividades y procesos de las administraciones públicas. Especialmente en lograr que su implantación sea homogénea en todos los niveles», dijo Izaskun Landaida, directora de Emakunde.