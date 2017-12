La Audiencia de Navarra rechaza poner en libertad a 'La Manada' El tribunal alega falta de motivación, aunque no ha existido unanimidad en el voto de los magistrados PABLO OJER Pamplona Viernes, 1 diciembre 2017, 14:12

La Audiencia Provincial de Navarra ha rechazado la petición de puesta en libertad de los cinco integrantes de 'La Manada', tal y como habían solicitado los abogados de los acusados al finalizar el juicio por la presunta violación grupal de los Sanfermines 2016, el pasado martes día 28.

El primero en solicitar la puesta en libertad fue el abogado, Jesús Pérez, que defiende al guardia civil, AMG. Consideraba que durante el juicio se había demostrado que los acusados debían ser puestos en libertad. Incluso, en las conclusiones finales, señaló por escrito que “se han vulnerado los derechos fundamentales” de su defendido al haber permanecido 16 meses en prisión. A continuación se sumaron a esta petición los otros dos abogados que defienden a los acusados.

Los magistrados, con un voto particular, han alegado la falta de motivación para su puesta en libertad y considera que deben esperar la sentencia en la misma situación que han estado hasta ahora. La decisión final del tribunal se conocerá en las próximas semanas, casi seguro que después de Navidad.

Según algunas fuentes judiciales, esta decisión podría guardar relación con la decisión final que tomen los magistrados. Pero también es cierto que no es la primera vez que se solicita la puesta en libertad de los acusados. A lo largo de la instrucción se solicitó, al menos en dos ocasiones, y mientras se esperaba la celebración del juicio, también fue solicitada. En este caso, los mismos magistrados que han presidido el juicio ya rechazaron su puesta en libertad los pasados meses de julio y de septiembre. Y también en aquellas ocasiones se produjo un voto particular, que consideraba que al no haber riesgo de fuga y ni peligro de que destruyeran pruebas podían esperar en libertad con algunas medidas cautelares.

Los abogados de los cinco acusados de la presunta violación grupal habían solicitado su puesta en libertad al concluir el juicio que se celebró entre el 13 de noviembre y el pasado martes.

