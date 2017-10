Archivan el caso contra los acusados de tener relaciones con una menor tutelada en Vitoria

Tirón de orejas a la acusación foral

Cuando el Juzgado archivó el caso, el Consejo del Menor recurrió la decisión. Quizá el subconsciente jugó una mala pasada a sus letrados o forzaron demasiado en su argumentación, pero incluyeron una curiosa razón que les valió una severa reprimenda de la magistrada en su auto de archivo. En concreto, la juez viene a reprender a la acusación particular porque «sorprenden sobremanera los argumentos (...) y es que se da por supuesto no sólo que la menor ejercía la prostitución, sino que mediaba y gestionaba los servicios del prostíbulo. De ser ciertas tales afirmaciones y sin ningún tipo de sustento probatorio consistente, sería necesario remitirlas a la Fiscalía de Menores, a fin de que desde allí se investigara a su cliente como autora de un delito». Esto no ha ocurrido.