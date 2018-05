El Ararteko alerta de que hay problemas en la gestión de ayudas Manu Lezertua señala que no consigue llegar a acuerdos con Lanbide para solventar las quejas recibidas porque tiene «otro punto de vista» J. L. 0. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 31 mayo 2018, 07:11

No es la primera vez que el Ararteko muestra su preocupación ante el ingente volumen de quejas que recibe relacionadas con las ayudas sociales -más de dos al día, principalmente sobre la RGI- y los roces que mantiene con la Administración vasca para intentar solventar este problema. El año pasado en el Parlamento de Vitoria, Manu Lezertua, hizo hincapié en que las reclamaciones por parte de ciudadanos que habían visto retiradas o congeladas sus ayudas suponían un tercio del trabajo de la Defensoría del Pueblo vasco, algo que «no podía ser». Ayer volvió al mismo escenario -dentro de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad- para exponer a los grupos parlamentarios la memoria de 2017. Pese a que su oficina trata todo tipo de temas, el resumen de la situación no pudo ser más claro: «Hay un conjunto de problemas recurrentes» relacionados con la gestión de las ayudas sociales por parte del Servicio Vasco de Empleo que se han enquistado. No conseguimos llegar a acuerdos con Lanbide. Mantiene otro punto de vista».

En función del área temática con la que se relacionan las quejas presentadas, un total de 13.437, han aumentado las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social. El año pasado hubo 829 frente a las 790 de 2016. El 97% de ellos se refieren a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Lezertua insistió en que desde el Ararteko han detectado un «conjunto de problemas» relacionados con el Servicio Vasco de Empleo en los que no consiguen llegar a acuerdos. Reconoció, sin embargo, que en algunos casos Lanbide «ha rectificado algunas prácticas».