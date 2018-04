Andoni Luis Aduriz sucede a Pedro Subijana como presidente de Eurotoques, la gran asociación de los cocineros Andoni Luis Aduriz sucede a Pedro Subijana al frente de Eurotoques. / M. EZQUIAGA La asamblea de la entidad que se celebra en Huelva certifica el relevo generacional en la representación de los chefs MITXEL EZQUIAGA Lunes, 23 abril 2018, 13:32

Andoni Luis Aduriz es el nuevo presidente de Eurotoques España, la entidad profesional que agrupa a más de 600 cocineros de todo el país y trabaja por la mejora y actualización del oficio, así como por cuestiones relacionados con la alimentación y la sostenibilidad. Aduriz sustituye a Pedro Subijana, que ha sido presidente en los últimos doce años y deja el cargo «por la necesidad de abrir un relevo generacional y para dedicarme por entero a Akelarre en el importante momento que atravesamos ahora, con la apertura del hotel que se suma a nuestro restaurante». Aduriz ha mostrado su deseo de representar «a todos los profesionales», trabajar por sus compañeros y «actualizar» la asociación.

Eurotoques agrupa a cocineros de toda Europa. Cuatro chefs vascos formaron hace 31 años parte del grupo fundador: Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano, José Juan Castillo y Pedro Subijana. Arzak fue el primer presidente de la entidad en España, y Subijana lo ha sido los últimos doce años, en una etapa en la que la asociación se ha consolidado como el nexo que aglutina los intereses de la profesión, con el apoyo de Ramón Roteta como «embajador» de la entidad.

La asamblea que tiene lugar en Huelva repasa cuestiones de actualidad en el mundo de la cocina. Se ha presentado la nueva edición de los Diálogos de Cocina que se celebra el próximo marzo en Donostia y se ha aprobado que la próxima cumbre de Eurotoques será en Toledo en 2020. Roser Torras, directora de San Sebastian Gastronomika, ha sido nombrada socia de honor de la asociación.

Los profesionales presentes en la reunión, como Jesús Sánchez de El Cenador de Amós de Cantabria o Francis Paniego del Echaurren de Ezcaray han valorado como «fundamental» el papel de Subijana al frente de la entidad. «Este oficio ha crecido mucho en los últimos 20 años y toca asentar todo lo hecho. Necesitamos un gremio más fuerte, más responsable, más generoso y más comprometido», dice Paniego. «Para mí ha sido un honor representar a mis compañeros, pero cumplida esa etapa quiero dedicarme al cien por cien a Akelarre», explica Subijana. «Yo nunca me voy a jubilar como cocinero, y vivo mi nueva etapa profesional, con la suma del hotel, con el entusiasmo de siempre. Pero pienso que debe ser alguien más joven el que ocupe el puesto y he propuesto a los cocineros que fuera un chef también vasco, de prestigio y respetado por todos, como Andoni». Y Aduriz asume el reto. «Mi trabajo en el proyecto de Mugaritz exige también el máximo, pero asumo con ilusión y responsabilidad esta nueva tarea», dice, «con el estupendo equipo que me acompaña en la nueva directiva». Aduriz quiere «actualizar la asociación desde el máximo respeto al trabajo de mis predecesores».

Subijana recuerda el disgusto de su familia, hace 50 años, cuando les dijo que quería ser cocinero. «Ahora hemos dignificado el trabajo, dado un prestigio social y un interés cultural por el mundo de la gastronomía. Ha sido un largo trabajo y ahí Eurotoques ha jugado un papel esencial». Los cocineros de Huelva Xanty Elías y Sergio Garrido encabezan el grupo de anfitriones de esta asamblea, coordinada por el «alma mater» de la entidad, Mayre Modrego.