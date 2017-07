Los análisis en la ría de Bilbao concluyen que no es apta para el baño Los estudios realizados por el Ayuntamiento no hallan rastros de leptospira, que afectó a cinco participantes en el último triathlón, pero sí de otras bacterias que no hacen recomendable la inmersión JESÚS J. HERNÁNDEZ Miércoles, 5 julio 2017, 12:13

No hay leptospira en los cuatro puntos de la ría analizados por el área de Salud. La zona del Arenal, el Ayuntamiento, el Zubi Zuri y el Museo Marítimo están libres de la bacteria que contrajeron cinco deportistas (tres casos confirmados y dos sospechosos) que habían participado en el Triatlón de Bilbao. Los análisis encargados por el Ayuntamiento, que incluían las pruebas que se hacen habitualmente en las zonas de playa, arrojan parámetros «altos» en otras bacterias (estreptococo y E. Coli), según reconoció el propio Juan María Aburto, motivo por el que recordó que «la ría no es apta para el baño».

Con estos datos sobre la mesa, el regidor bilbaíno apostó por «realizar actividades acuáticas» y no descartó la celebración de pruebas a nado. «La población bilbaína no debería renunciar al disfrute de la ría, ni va a hacerlo», declaró. «Nosotros no vamos a prohibir el baño pero no es una zona apta», algo que se aplicará tanto a las pruebas deportivas como a una futura cucaña que organice alguien. «Nos interesa que se siga midiendo y analizando la situación de la ría», defendió Aburto, que insistió en que estos controles “están más allá de nuestras competencias” y se mostró partidario de que sea el Consorcio de Aguas quien los lleve acabo a partir de ahora.

«Cinco casos entre 1.200 triatletas y en unas prueba que se ha hecho siete años sin problemas», recalcó el primer edil. El Consistorio valora colocar recomendaciones visibles en el entorno de la ría y duchas fijas, que serán obligatorias, para quienes se bañen. Bilbao sigue trabajando en un protocolo para cada una de las pruebas. La ausencia de la leptospira es muy complicada en grandes masas de agua y todavía más en movimiento pero Aburto, que admitió esa «complejidad» pidió «dar la misma importancia a este negativo que el que se habría dado si hubiera sido positivo».