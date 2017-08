¿La amistad con un ex es positiva? Un reciente estudio apunta a cuatro razones por las que intentamos mantener una amistad después de romper con esa persona DV Lunes, 21 agosto 2017, 12:29

Las rupturas no son fáciles, pero peor aún cuando no se han producido por una infidelidad, sino simplemente porque la otra persona considera que ya no está enamorada. Casi siempre estas rupturas producidas porque “se ha roto el amor de tanto usarlo” suelen contemplar la posibilidad de “intentar ser amigos”, algo que si bien muchas personas no lo recomiendan, algunos psicólogos consideran que es positivo.

Según un estudio que ha sido publicado en la reunión anual de la Asociación Americana de Psicología en Washington, hay cuatro razones por las que intentamos seguir siendo amigos de un ex: seguridad y deseos románticos no resueltos, que se englobarían en necesidades emocionales, y razones prácticas y civilidad, que formarían parte de las necesidades no emocionales.

Los científicos piensan por tanto que permanecemos cerca de un ex porque ello nos aporta seguridad, ya que no perdemos su apoyo emocional, pero también intentamos ser amigos por practicidad, es decir, por beneficio mutuo, especialmente en caso de que haya hijos de por medio o deudas y bienes inmuebles.

El estudio concluye que las amistades entre exparejas que se producen por razones no emocionales son las más duraderas que las que se mantienen por necesidades emocionales. Con las amistades por razones no emocionales se puede mantener una relación cordial, alejada de una amistad cercana como tal, la cual además puede durar más tiempo e incluso puede ocasionar que ambos vuelvan a estar juntos en el futuro. En cambio las amistades entre ex parejas que se producen por necesidades emocionales suelen acabar mal y rápidamente.

Por tanto, si estabas planteando mantener una amistad con tu ex, hazlo siempre por necesidades no emocionales, es decir, mantener una relación cordial y no de amistad cercana, sobre todo sin un interés amoroso en dicha relación. Hay muchos libros en este mundo y muchos capítulos en tu vida, así que es hora de pasar página.