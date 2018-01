Amenazan de muerte a una cocinera que alardeó de servir carne a clientes veganos «Piadosa, crítica vegana (para la que he cocinando todo el día) se ha ido a la cama creyendo que aún es vegana», publicó en la red EL DIARIO VASCO Jueves, 4 enero 2018, 20:27

Una cocinera británica llamada Laura Goodman alardeó el pasado 30 de diciembre en Facebook que había servido comida animal a una cliente vegana, tras lo que ha recibido decenas de críticas, insultos e incluso amenazas de muerte desde las redes sociales.

"Piadosa, crítica vegana (para la que he cocinando todo el día) se ha ido a la cama creyendo que aún es vegana", publicó Goodman en la red social. Después reiteró su idea con otro mensaje en el que se podía leer: "He contaminado a una vegana hace unas horas". Además, publicó otra frase en la que daba a entender que la vegana de su comentario anterior no era la única a la que había dado a comer productos de origen animal.

Las críticas no se hicieron esperar. Incluso una asociación de veganos ha pedido que el restaurante donde trabaja cerrase sus puertas.

TripAdvisor ha restringido de forma temporal la publicación de nuevas reseñas de su restaurante como consecuencia de la oleada de críticas y amenazas recibidas por la cocinera.

La Policía ha abierto una investigación, al tiempo que el socio de la chef ha asegurado todo ha sido un malentendido: "El cliente pidió una pizza margarita" y Goodman, al parecer, quería decir que "si fuese vegano de verdad, no la habría pedido", ha manifestado.