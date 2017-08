7 alimentos que nunca debes congelar (o te arrepentirás) No todos los alimentos son aptos para guardar en el congelador, puesto que pueden perder sus propiedades o estropearse Jueves, 31 agosto 2017, 11:18

Congelar los alimentos que no vamos a consumir de inmediato es la mejor opción para no desperdiciar comida y evitar que se estropeen. No obstante, no todos los alimentos son aptos para guardar en el congelador, puesto que pueden perder sus propiedades o estropearse. Estos son algunos ejemplos:

1

Ensaladas: hay que evitar la congelación de aquellos platos que contengan hojas verdes, puesto que su textura crujiente y su color se perderán y su sabor será completamente distinto, e incluso desagradable.

2

Leche: al congelar este alimento, se forman pequeños grumos que impedirá que al descongelarlo vuelva a su estado líquido.

3

Vino: congelar una botella de vino hará que esta bebida se eche a perder. Y es que, al pasar a estado sólido, algunos componentes cambian su estructura química, provocando que, al descongelarlo, se formen posos desagradables.

4

Pescado cocinado: a no ser que lo conservemos en un envase hermético, el pescado cocido y congelado absorberá la humedad y su textura cambiará, sin posibilidad alguna de ingerirlo.

5

Mayonesa: si conservamos esta salsa en el congelador demasiado tiempo, se convertirá en una masa y nunca volverá a su estado original, de forma que no se podrá consumir.

6

Patatas: este tubérculo queda dañado al someterlo a congelación, puesto que los cristales de hielo que se forman en su interior dañan su textura y eliminan sus nutrientes alterando, además, su sabor.

7

Huevos con cáscara: la congelación provoca la cristalización de la cáscara de este alimento, por lo que lo más probable es que acabe rompiéndose y quedando inutilizado. No obstante, las claras sí se pueden congelar.