Alemania, una conquista más del Kalimotxo Jon, donostiarra que estudia un máster en Berlín, asegura que lo que más le sorprendió no fue el hecho de que los bares alemanes ofreciesen Kalte Muschi (Kalimotxo), sino el significado literal que tiene el nombre en alemán GARAZI REZABAL Sábado, 2 junio 2018, 19:59

Para los amantes de la cerveza Alemania es un lugar imprescindible al que viajar. Hofbräu München Münchener Weisse, Laìzomer Weissbier Hefe y Schlappeseppel son algunas de las delicias hechas de trigo que convierten a este país en santuario de los cerveceros. Pero esta no es la única bebida disponible en los bares de nuestros hermanos germanos. Locales y turistas también tienen la opción de disfrutar de un exquisito vino, de un elaborado Gin&Tonic o, para sorpresa de algunos, de un refrescante Kalte Muschi (Kalimotxo).

A pesar de no estar disponible en todos los Pubs alemanes, en Berlín sí se pueden encontrar bares que incluyen el 'Kalimotxo' en su carta de bebidas. Jon, donostiarra que se encuentra en Berlín realizando un máster, se llevó una gran sorpresa al ver que podía pedir un kalimotxo en uno de los pubs de la capital alemana: «Me llevé una gran sorpresa, normalmente a la gente le parece un disparate eso de mezclar vino tinto con Coca Cola», asegura el joven, aunque explica que disfrutarlo con unos buenos hielos es «difícil» ya que «es complicado encontrar hielos de buena calidad en general incluso en los combinados». «Me hizo mucha ilusión saber que me puedo tomar un Kalimotxo cuando me apetezca y variar de vez en cuando de la cerveza» dice entre risas, aunque aclara que «hay que destacar la variedad y calidad de la cerveza de aquí».

Durante más de tres meses el joven no supo de la existencia de este brebaje en los bares de Alemania hasta que «comentando con mis amigos internacionales las bebidas de cada país expliqué lo que es el Kalimotxo. En ese momento un alemán me dijo que eso también lo hacían en Alemania». Pero lo que más le sorprendió no fue que un germano conociera la bebida, sino «la similitud fonética de la palabra y la diferencia semántica», y aclara: «en Alemania el Kalimotxo se llama 'Kalte muschi', lo que, literalmente, significa 'coño frío'.

Un nombre con mucha historia

Puede que significado de Kalte Muschi sea asombroso, pero si investigamos el origen del nombre Kalimotxo, uno tampoco se queda indiferente. Según cuenta la leyenda el popular y solicitado brebaje fue bautizado el 12 de agosto de 1972 de la mano de nuestros vecinos vizcaínos en honor a 'Kalimero'. Este erandiotarra, 'Kali', para los amigos, no era muy agraciado y, tras acordar que 'motxo' significaba feo en euskera, sus amigos decidieron ponerle a la mezcla de vino y Coca Cola el nombre de Kalimotxo.

Curiosidades - La multinacional Coca-Cola tiene registrado el nombre 'Kalimotxo' - La Real Academia Española de la Lengua reconoce la denominación Calimocho como nombre de la mezcla de vino tinto con refresco de cola.

Aunque para los años 20 del siglo pasado la mezcla de vino tinto y refresco de cola ya existiera, la bebida no fue popularizada hasta las fiestas de San Nicolás del Puerto Viejo de Algorta, Getxo, celebrado en 1972. Fue este año cuando la cuadrilla 'Antzarrak' dio nombre y extendió este brebaje al resto del mundo. Pero, aquí la pregunta es, ¿cómo sucedió?

Este grupo de amigos, encargado de la organización de las fiestas de Algorta, decidió comprar 2.000 litros de vino tinto para animar el ambiente. Por peripecias del destino (el calor o picaresca del vendedor), los vizcaínos encontraron todo el morapio adquirido picado. Así se vieron obligados a tomar una decisión desesperada: mezclarlo con el refresco de cola. Antes de dar con la solución, según cuenta la leyenda, la cuadrilla consultó a un médico conocido si el vino picado era nocivo para la salud y tras la negativa, tuvieron que probar varias mezclas hasta conseguir la composición perfecta para disimular el mal sabor de la bebida.

El éxito de la amalgama fue increíble y no tuvo que pasar mucho tiempo para que el «Kalimotxo» se extendiera primero, por Euskadi, Navarra y el resto de regiones del estado, y después por todo el mundo como, por ejemplo, por Alemania.