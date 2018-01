Ojo con acusar por Whatsapp a una profesora de comerse el bocadillo de tu hijo La Audiencia de Pontevedra impone una multa de 630 euros a una mujer por calumniar a una maestra, al asegurar que se quedó con la merienda de su hijo y que llegó a zarandear y a burlarse del escolar EFE Pontevedra Jueves, 18 enero 2018, 08:54

La Audiencia de Pontevedra ha desestimado el recurso de una madre condenada a una multa de 630 euros por calumniar a una profesora de su hijo en la red de mensajería Whatsapp integrada por un grupo de padres de alumnos de quinto curso de infantil de un centro educativo de Vigo, situado en la parroquia de Coruxo. La mujer acusó a la maestra de zarandear, burlarse e incluso comerse el bocadillo del escolar.

En la sentencia, la sección quinta de la Audiencia no aprecia la indefensión alegada por la representación de la madre condenada, como tampoco un error en la valoración de la prueba, ni acepta un informe pericial sobre el ánimo con que ésta colgó su mensaje en la citada red social.

Respecto a lo último, indica que la defensa no aportó "ningún argumento" para avalar esta afirmación y desvirtuar lo expuesto en la sentencia original, dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo.

La magistrada considera "objetivamente ofensivas y suficientemente graves" las acusaciones de la madre contra la profesora, a quien acusó en el mensaje que colgó en el grupo de padres de Whatsapp de zarandear, burlarse e incluso comerse el bocadillo de su hijo.

Además, en el mismo mensaje, esta madre anima al resto de miembros del grupo a que controlen y pregunten a sus hijos "por esta individua" para, si se repite este comportamiento con más alumnos, hacer "fuerza entre todos y plantarle cara". Unas afirmaciones que, sostiene la juez, "menoscaban claramente" la honra y el crédito de la profesora y "ponen en duda el correcto desempeño de su cargo", sin que se puedan ver amparadas por el derecho a la crítica.

Además, aprecia un "temerario desprecio hacia la verdad" por parte de la madre condenada al "no mostrar el mínimo interés" en comprobar si los hechos que denunció eran ciertos. Es más, fue la directora del centro quien la llamó al día siguiente, tras ser alertada por otros miembros del grupo de Whatsapp, para reunirse con ella y con la profesora en cuestión.

La juez tampoco aprecia arrepentimiento por parte de la madre, quien semanas después envió otro mensaje en el que se disculpaba por un comentario que "no tiene nada que ver con este grupo". Incide en que en el acto de conciliación previo a la querella, no solo no se disculpó sino que además presentó un escrito en el que decía que en ningún momento iba a reconocer el carácter falsario e injurioso de su primer mensaje, "y mucho menos pedir disculpas".