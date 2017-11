Acusación y defensa confirman que se borraron vídeos de un móvil de 'la manada' Imagen de uno de los acusados por la violación en un vehículo policial. / EFE/JESÚS DIGES «Que el juicio sea abierto está muy bien para las marujas», dice el letrado de la joven madrileña PABLO OJER SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 noviembre 2017, 10:46

El abogado de la acusación particular Carlos Bacaicoa confirmó ayer que entre los archivos borrados en el teléfono móvil de uno de los acusados por la presunta violación grupal en sanfermines «había vídeos». Eso sí, puntualizó que este tema «se trató muy de pasada» en la vista oral. «Estaban borrachos, no sé si tendrían importancia o no», afirmó ayer ante los periodistas. El letrado de la defensa Agustín Martínez Becerra confirmó la existencia de dichas grabaciones, pero sin querer hablar acerca de ellas. «No afectan a mis defendidos, así que no voy a hablar de ello porque no soy portavoz de todos los acusados», zanjó.

En medio de uno de los juicios mediáticos más importantes de los últimos años en España, y preguntado por la decisión de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra de que las conclusiones finales del juicio sean en vista pública, Carlos Bacaicoa cometió un desliz. «Está muy bien para las marujas», respondió el abogado de la joven. «Para los periodistas muy bien, pero si hubiese sido secreto, también hubiera sido coherente», apuntó. Interrogado también por el hecho de que el tribunal haya aceptado como prueba el informe realizado por detectives, en el que se hace un seguimiento de la actividad de la víctima en las redes sociales señaló que «lo habría rechazado, pero por cuestiones técnicas». Según su opinión, aceptándolo «se pueden evitar alegaciones futuras de los abogados de la defensa».

Foto en las redes sociales

A este respecto, el letrado de la defensa de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, aseguró que el informe «no busca invadir la intimidad de la joven, sino defender los intereses» de sus clientes. Y señaló que se podrá comprobar cuando se puedan ver esas fotos. La joven que denunció la violación grupal colgó en Instagram una imagen en la que se vería a un personaje famoso con una camiseta cuyo lema sería «Hagas lo que hagas, quítate las bragas». La frase la popularizó Karime, una concursante del reality show Super Shore. Para la defensa de 'la manada', la publicación en las redes sociales de esta imagen por parte de la presunta víctima puede ayudar a valorar la veracidad o no de la denuncia de violación.

La defensa afirma que la investigación realizada a la joven «no busca invadir su intimidad»

Centenares de personas se concentraron ayer en Madrid en apoyo a la víctima, de 20 años

La acusación cree que aceptar dicho informe «puede evitar futuras alegaciones de la defensa»

La polémica por la inclusión en el juicio de unas pruebas, y no de otras -por ejemplo las relativas a los comentarios del whatsapp de los acusados, con frases acerca de abusar de jóvenes en las fiestas-, han suscitado una fuerte debate social, hasta el punto de que la propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado que se «persiga» a una mujer para saber si es «ejemplar» tras sufrir abusos sexuales.

«Yo sí te creo»

Este juicio está teniendo una gran repercusión en las redes sociales, generando opiniones de todo tipo e incluso mensajes virales, como el que ha surgido en las últimas horas en apoyo a la víctima, con una carta titulada «Yo sí te creo», y en la que se convocaba a las mujeres a participar ayer en una concentración frente a la sede del ministerio de justicia en Madrid. Un llamamiento que dio resultado, ya que centenares de personas se manifestaron no solo en Madrid, si no en otras ciudades como Valladolid o Pamplona, para protestar por la «justicia patriarcal» que, a su juicio, suponen las medidas tomadas por el juez encargado del caso de la presunta violación en grupo de una mujer durante las fiestas de San Fermín del pasado año.Los asistentes corearon frases como '¡Jueces machistas, fuera del juzgado!', 'yo si te creo', 'No estás sola compañera, aquí está tu manada' o 'Queremos a la manada enjaulada', entre otros, y alzaron pancartas con lemas como 'Tus fantasías de violación incluyen un juicio', 'La manada somos nosotras' o 'con el maltrato no hay trato'.

El origen de la protesta tiene que ver con las decisiones que ha adoptado el tribunal navarro que enjuicia el caso y que ha aceptado como prueba el informe elaborado por un detective privado para la defensa sobre la vida de víctima, de 20 años de edad, a lo largo de los últimos meses.

LAS CLAVES 1 Los hechos Ocurrieron la madrugada del 7 de julio de 2016 en el interior de un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona. Una joven denunció que cinco jóvenes la metieron a la fuerza en el portal y que la violaron en varias coasiones. Ellos aseguran que las relaciones fueron consentidas. 2 Las acusaciones La Fiscalía pide 22 años y 10 meses de cárcel, la víctima 24 años y 10 meses, el Ayuntamiento de Pamplona 25 y 6 meses, y el Gobierno de Navarra 25 y 9 meses. 3 Las defensas Reclaman la absolución. Solo uno de ellos ha reconocido que robó el móvil a la joven. Llevan en prisión provisional desde el dí de los hechos. 4 La sesión del lunes Dan comienzo las pruebas periciales. Declaran los agentes de la Policia Nacional que elaboraron la inspección ocular en el portal el día de los hechos.

Según denuncian en Twitter, entre otras, las cuentas de la Coordinadora Feminista estatal y la Plataforma 7N contra las violencias machistas, se investiga a la víctima y no al victimario en un claro ejemplo de la denominada «cultura de la violación» por la que ellas son sistemáticamente cuestionadas mientras ellos encuentran justificación social. «La justicia patriarcal es cómplice de los agresores», dice el cartel que están difundiendo estas cuentas feministas en la red social. «¿Se está juzgando a la víctima o a los violadores? Si denunciamos una agresión nos pueden seguir, fotografiar, meterse en nuestra vida privada, porque para el juez, eso sí vale», denuncia uno de los mensajes en el mismo espacio lanzado por la Coordinadora Feminista. Por su parte la portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Rita Maestre, publicó un mensaje en el que decía «basta ya de Justicia Patriarcal». «Ser víctima de violencia sexual es algo que te marca durante toda la vida. Juzgar los comportamientos de la víctima solo sirve para perpetuar el machismo», aseguró.

Distintas personalidades del mundo de la política, la cultura o el deporte también han criticado la decisión judicial y han mostrado su rechazo a través de mensajes en sus redes sociales.