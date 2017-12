Activan de nuevo el aviso por riesgo de nevadas en el interior de Euskadi Una persona se desliza con esquís sobre la nieve en Aralar. / JOSÉ MARI LÓPEZ Para los próximos días se anuncian lluvias que, por momentos, pueden ser de intensidad moderada J. P. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 8 diciembre 2017, 08:23

Regresan las lluvias y la nieve, aunque parece que esta vez los copos no llegarán a cotas tan bajas como lo hicieron la semana pasada. Según los pronósticos, podrían quedarse en torno a 800 metros altitud, de manera que, salvo sorpresas, no tendrá una afección directa en la red viaria de Euskadi. No obstante, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por nieve en zonas del interior de la comunidad.

Puede que no nieve tanto, aunque sí se esperan lluvias que pueden ser abundantes. Las precipitaciones se dejarán sentir hoy mismo. Durante la primera mitad de la jornada las nubes cubrirán el cielo y lloverá de manera frecuente y abundante. La cota de nieve se situará sobre 1.500 metros. A partir de la tarde, no obstante, la lluvia irá a menos, especialmente en la vertiente mediterránea, donde prácticamente cesará, pero las temperaturas irán en descenso y el «día adoptará un aspecto invernal», según indican desde Euskalmet. La cota de nieve también bajará y se situará sobre los 800-1.000 metros por la noche, por lo que se ha activado el aviso amarillo en zonas del interior. El viento será desapacible del noroeste.

Mañana, el tiempo seguirá siendo lluvioso. La agencia vasca precisa que, «inicialmente», las precipitaciones serán débiles, pero con el paso de las horas irán arreciando y se esperan algunos chaparrones intensos por la tarde-noche, especialmente en la vertiente cantábrica.

Las cota de nieve irá en ascenso y si bien se situará por debajo de 1.000 metros a primeras horas, al final de la jornada estará ya sobre 1.400-1.500 metros El viento será racheado y variable, aunque predominará del oeste. Las temperaturas serán «algo frías».

El pronóstico Hoy En la primera mitad de la jornada las nubes cubrirán el cielo y lloverá de manera frecuente. Mañana El tiempo seguirá siendo lluvioso y las precipitaciones se intensificarán por la tarde. Domingo Se prevé que se mantenga el régimen de lluvias, que pueden ser intensas.

Para el domingo se prevé que se mantenga el régimen de precipitaciones, que pueden ser de intensidad moderada. La jornada se presenta desapacible con vientos de componente sur de 25 kilómetros por hora. La temperatura en la costa experimentará un ascenso, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas de 18º. En el interior del territorio los valores serán parecidos, con 9 y 15 grados.

Para los primeros días de la semana próxima seguirán las lluvias. Las agencias de meteorología prevén que las precipitaciones se mantengan cuando menos hasta el miércoles. A partir de esa jornada, la fiabilidad en el pronóstico se reduce, si bien los modelos adelantan que seguirá lloviendo.