Una abuela se hace viral por sus divertidos comentarios del final de 'Juego de Tronos' La señora fue grabada por su nieta, quien subió el vídeo a sus redes sociales F. JUSTICIA Sábado, 2 septiembre 2017, 21:44

Antes de seguir leyendo, esta noticia contiene spoilers del final de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', así que si aún no lo has visto, avisado estás.

El final de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' nos ha dejado momentos únicos que jamás olvidaremos, pero lo que tampoco olvidaremos en mucho tiempo será la particular y divertida reacción al final de temporada de esta abuela española, quien se ha hecho viral en internet tras publicarse un vídeo con sus comentarios acerca del episodio, el cual ha sido grabado por su nieta Paula.

Así, la señora hace todo tipo de comentarios, desde la posible relación entre Jon Nieve y Daenerys, la cual finalmente se produce en los últimos minutos del capítulo, hasta la caída del muro a causa del dragón blanco que posee el Rey de la Noche. “El Nieve se va a casar con la reina… Me imagino… La Madre de los Dragones... que le gusta el bacalao tostao", expresaba la mujer sobre esta relación. “Qué satisfecha me he quedao con que el tío se haya muerto”, comentaba en referencia a la muerte de Meñique a manos de Arya Stark.

Sin embargo, el momento más divertido de la grabación ocurre justo al final del episodio cuando su nieta le comenta que posiblemente no habrá nuevos episodios hasta 2019, “¡En dos años me he muerto yo! ¿Y ahora me muero yo con el intríngulis? ¿De verdad se ha acabao, hija?”, espetaba, visiblemente indignada.

Una reacción aplaudida por todos los fans de la serie, quienes se sienten exactamente igual que esta mujer tras conocer que habrá que esperar más de año y medio para conocer el final definitivo de la serie.