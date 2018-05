Absuelto el acusado de asfixiar a su pareja en San Adrián A la derecha, el acusado durante la celebración del juicio. El jurado popular señaló que «con las pruebas presentadas considera no culpable» al sospechoso JULIO ARRIETA BILBAO. Miércoles, 23 mayo 2018, 06:38

El hombre acusado de asfixiar hace dos años a su pareja en el domicilio de esta, en el barrio bilbaíno de San Adrián, fue absuelto en la tarde de este martes. El juicio a Xabier Z. en la Audiencia de Bizkaia concluyó con la lectura del veredicto, que recoge el parecer unánime de los jurados. «Encontramos al acusado, don Xabier Z., no culpable del hecho delictivo de matar a María Aranzazu P.», leyó el portavoz del jurado, formado por cuatro mujeres y cinco hombres. Las acusaciones -Fiscalía, acusación particular, Ayuntamiento de Bilbao y Abogacía del Estado- habían solicitado penas de entre 20 y 25 años de cárcel, mientras que la defensa pedía la absolución.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2016. Ese día, y según el testimonio del propio acusado, Xabier P. se levantó de la cama y encontró el cadáver de su novia en el sofá. Ambos eran toxicómanos desde hacía años y tomaban diversos medicamentos para combatir sus adicciones y las enfermedades que habían desarrollado a consecuencia de las mismas. En un principio se consideró que había sido una muerte accidental, y como tal se trató el caso al levantar el cadáver. Pero fue la forense que le practicó la autopsia quien observó indicios «inequívocos», según declaró ante el tribunal, de que Aranzazu había sido asfixiada por otra persona que le tapó la nariz y la boca.

Dado que en la casa, según comprobaron los agentes de la Ertzaintza, no había entrado nadie durante la noche, Xabier se convirtió en sospechoso por descarte, pues la otra persona que residía en el piso, la madre de la difunta, muy mayor, vivía prácticamente postrada en la cama. El acusado se declaró inocente y apuntó la posibilidad de que un atacante podría haber entrado por el balcón.

«Asfixia por sofocación»

En su veredicto, el jurado ha tenido en cuenta el criterio de la forense que realizó la autopsia, según el cual, Aranzazu falleció por «asfixia por sofocación por oclusión extrínseca de las vías respiratorias llevada a cabo por otra persona». Pero ha dado peso sobre todo a la total ausencia de indicios que apunten al acusado como el autor de la muerte. Entre otras consideraciones, ha valorado la manipulación del escenario, que supuso la eliminación de numerosas pruebas, y el estado de la propia víctima horas antes de morir, descrito por dos testigos. Ambos afirmaron haber visto a la víctima «particularmente mermada en sus facultades psicofísicas».

Otros informes periciales citados por el jurado apuntan que Aranzazu se encontraba «en estado de semiinconsciencia y sedación» en el momento de su muerte, lo que abre la posibilidad de que esta fuera accidental, como mantuvieron en el juicio dos especialistas que declararon a petición de la defensa. El jurado ha señalado que «no se han encontrado pruebas que acrediten que el posible autor de los hechos se aprovechara o valiera de esta situación» de semiinconsciencia. Además, las pruebas periciales genéticas «no encontraron rastros de ADN del acusado ni en la cara de la víctima ni en el escenario».

Por todo ello, «con las pruebas presentadas en este juzgado, no podemos atribuir la autoría de los hechos al acusado». Los miembros del jurado han considerado «al acusado, Xabier Z. no culpable del hecho delictivo de matar a María Aranzazu P.». En vista del veredicto, la juez que preside el tribunal procedió «al dictado 'in voce' de una sentencia absolutoria».