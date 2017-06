«No me vuelvo a meter en ese agua, llevo un mes enfermo y sin poder hacer nada»

Tres atletas que participaron en una prueba de triatlón celebrada en la ría de Bilbao en mayo continúan sufriendo los efectos de la leptospirosis, una infección que se transmite por contacto directo con el agua que contiene una bacteria generada por la orina de animales.

«A principios de junio empecé a sentirme mal y el día 8 ya fatal, tenía unos dolores musculares muy fuertes, fiebre», comenta C.V., de 36 años, primer diagnosticado de leptospirosis. Trabajador sanitario, pensó que se trataba de alguna gripe fuerte, pero cuando el día 13 expulsó secreciones con sangre se fue directamente a Cruces. Después de varias pruebas para intentar saber de dónde venía la infección, quedó ingresado en el área de nefroagudos al presentar «un fracaso renal agudo», que es una de las complicaciones más graves de esta enfermedad, en principio, considerada leve.

«El médico que me atendió tuvo un ojo clínico... Enseguida sospechó que podía tratarse de leptospirosis y encargó los análisis», que dieron positivo. En cuatro días, logró recuperar la función renal y el 20 le dieron el alta hospitalaria, aunque sigue de baja.

También sigue de baja G.H., 42 años. «Llevo un mes enfermo, sin poder hacer nada. No vuelvo a meterme en la ría. Puedo asumir coger una gastroenteritis... pero esto no», comenta mientras se recupera de la infección. «Ahora puedo ver la tele, pero durante más de dos semanas, ni eso. He tenido hasta 40º de fiebre». Este deportista nato que ha perdido cinco kilos desde que empezó a notar los primeros síntomas no oculta el miedo que se le ha metido en el cuerpo. «Menos mal que no he desarrollado la segunda fase de la enfermedad, que es un fallo multiorgánico que te provoca la muerte», señala este vecino de Bilbao mientras espera que Osakidetza le confirme la enfermedad.

El tercer infectado es S.D., 43 años. A mediados de junio, después del triatlón de Bilbao notó los primeros síntomas y fue al médico. Como la fiebre no remitía y, para entonces, ya estaba confirmado el primer caso, le encargaron los análisis. También espera la confirmación, pero él no tiene dudas de que tiene lo mismo que sus compañeros, «aunque mi caso ha sido más leve», se consuela.