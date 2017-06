«Me quiero casar, pero no sé cómo hacerlo»

Hay textos románticos que nunca caducan. Como el anuncio de un joven granjero del estado de Maine, en Estados Unidos, para buscar una novia con la que casarse. Se publicó un periódico local en 1865, y que un siglo y medio después es capaz de emocionar a miles de internautas, que lo han calificado como "divertido y encantador", y convertirse en viral en las redes sociales.

El texto completo del anuncio es el siguiente:

"Tengo 18 años, tengo una buena dentadura y creo en Andy Johnson, la bandera tachonada de estrellas (el himno nacional de Estados Unidos), y el 4 de julio. He despejado 18 acres el año pasado, y sembrado diez de ellos. Mi alforfón parece de primera categoría, y la avena y las patatas son peleonas. Tengo 9 ovejas, un toro de dos años y dos novillas, además de una casa y un granero. Me quiero casar. Quiero comprar pan y mantequilla, faldas de aro y cascadas para alguna fémina durante el resto de mi vida. Eso es lo que me importa. Pero no sé cómo hacerlo".

Se ignora si el joven logró cumplir su sueño. ¿Lo hubiera conseguido en 2017, gracias a Internet, los smartphone y las aplicaciones para encontrar pareja?