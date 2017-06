Ya se sabe que cuando hay niños de por medio nunca se sabe cómo va transcurrir lo previsto. Es el caso de una niña de cuatro años que eclipsó a sus compañeros durante la ceremonia de graduación de preescolar en una escuela de Miami. La alumna Sophia Urquijo, de origen colombiano, interpretó la canción 'How far I'll go' de la banda sonora de la película de animación de Disney titulada 'Moana'. Pero lo hizo con tal pasión y ternura que se convirtió en la indiscutible 'estrella' de la función.

La primera sorprendida fue su madre. Ha declarado que estaba "muy en shock" cuando seguía la actuación de su pequeña, de la que destaca que tiene una "personalidad muy, muy fuerte".

Todo fue grabado en un vídeo que ha encandilado a millones de internautas tras ser publicado en la red hace menos de dos semanas.

¿Ha nacido una estrella? Juzgalo tú mismo tras ver el video.