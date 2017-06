«No habrá una erupción mañana ni pasado»

A Francesca Bianco le toca hablar con los vecinos de su edificio cada vez que se coge vacaciones y se marcha unos días de casa. No es para pedirles que le rieguen las plantas o que le echen un vistazo al gato. El mensaje que ella transmite es menos banal: les explica que sólo se va unos días de Nápoles para descansar, no porque esté huyendo de una inminente erupción en el Vesubio o en los Campos Flegreos. «Ellos me dicen siempre que mientras yo siga viviendo en el edificio estarán tranquilos, pues no se avecina ningún desastre y saben que no van a morir achicharrados. Se preocuparán si llega un día en el que desaparezca sin avisar». La experiencia de la directora del Observatorio Vesubiano es calcada a la de los más de cien empleados de este organismo que forma parte del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología y controla los volcanes de la zona (Vesubio, Campos Flegreos, Ischia y Stromboli). «Nos tienen fichados hasta en los restaurantes donde comemos», cuenta uno de los expertos que vigilan la actividad sísmica, temperatura, emisiones de gases y alzamiento o hundimiento del terreno.

«Hay anomalías»

Bianco se apoya de los gráficos que aparecen en varias de las múltiples pantallas de la sala de control del Observatorio Vesubiano para dejar claro que el volcán de los Campos Flegreos, sobre el que se asienta Pozzuoli, parte de Nápoles y otras localidades más pequeñas cercanas, no va a entrar en erupción «ni mañana ni pasado». Sustenta su tesis en la cierta estabilidad de dos de los tres indicadores que señalan el desencadenamiento de la actividad volcánica. Lo más positivo es que apenas se producen terremotos y los que tienen lugar son de magnitud baja. Tampoco resulta preocupante que el terreno haya vuelto a levantarse desde 2005, pues lo hace a una velocidad mucho más lenta que en otros períodos. Lo que resulta más peligroso es que ha cambiado la temperatura y la composición química de los gases que expulsan los Campos Flegreos. «Hay anomalías, pero no estamos en una situación catastrófica. Habría que preocuparse si aumentara la actividad sísmica o surgieran nuevas fumarolas», cuenta la experta, subrayando que en el Vesubio «está todo tranquilo».