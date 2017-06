Autismoaren aurrean ere babestu dezake haurra amagandiko edoskitzeak

Maiztasun handiz kaleratzen dira azkenaldian amagandiko edoskitzeak amarentzat zein haurrarentzat dituen onurak nabarmentzen dituzten ikerketak, nahiz eta oraindik ere toki eta egoera askotan emakumeek zailtasunak dituzten euren seme-alabei bularra emateko...

Beste eragin onuragarri batzuen artean, zenbait ikerketek edoskitzaroaren iraupena haurren adimen-errendimendu hobeagoarekin lotu izan dute. Hala ere, azterlan gutxik ikertu dituzte amagandiko edoskitzeak beste portaera-arazoengandik babesteko duen funtzioaren inguruan. Arreta-gabeziaren hiperaktibitate nahasmendua (AGHN) eta espektro autistaren nahasmendua (EAN) izan daitezke portaera horiek, eta badirudi horietan ere bularra emateak eragin positiboa izan dezakeela.

UPV/EHUko ikerlari batzuek parte hartu duten azterlan batek iradoki du, alegia, amagandiko edoskitzeak lotura positiboa duela funtzio kognitiboarekin. Azterlanean parte hartu dute Enrique Arranz eta Manuel Sánchez UPV/EHUko Psikologia Fakultateko irakasleek eta Jesús Ibarluzea Biodonostiako ikertzaile eta Psikologiako Fakultatera atxikitako ikerketa-laguntzaileak. Ikerketak amagandiko edoskitzearen iraupena eta garapen kognitiboa, arreta, AGHN sintomak eta autismo-ezaugarriak lotu ditu, INMA Proiektuko datuak erabilita. Proiektu hori estatu mailako ikerketa bat da, nazioarteko beste ikerketa batzuekin koordinatuta, eta ingurumen-kontaminatzaileek haurren garapenaren alderdi ezberdinetan dituzten ondorioak aztertzen ditu. Luzera-ikerketa da, 2003an jaio zenetik nerabezarora bitarte garatzen ari dena estatuko puntu ezberdinetako haur-taldeekin.

Ikerketa gehiago behar

Zehazki, orain egindako ikerketarako Asturias, Gipuzkoa, Sabadell eta Valentziako 1.346 haurren datuak erabili ziren. Ikertzaileek aztertu zuten ea loturarik zuten haurrek laugarren hilera arte jasotako edoskitzeak –iturri nagusia izan zitekeen (zukuak edo ura ere edaten zuelako) edo iturri bakarra (amagandiko edoskitzea besterik ez, osagarririk gabe)− eta garapen kognitiboak, espektro autistaren zantzuak edo AGHN sintomek. Datuak 2008an jaso ziren, haurrek, batez beste, 4,9 urte zituztela. Hainbat proba egin zizkieten haurrei.

«Amagandiko edoskitzea onuragarria da, baina ezin da ezinbestekotzat hartu eta bularra ez ematea ez da astakeria», adierazi du Enrique Arranz katedradunak

Ondorioen arabera ikerketak lotura ikusten du, faktore sozioekonomikoak edozein direla ere, amagandiko edoskitzearen iraupen luzeagoaren eta garapen kognitibo hobearen eta espektro autistaren nahasmenduaren zantzu txikiagoaren artean. Hau da, orain artean, amagandiko edoskitzeak haurraren garapen kognitiboan eragin positiboa zuela uste zen (ama-haur interakzioaren ondorioz), eta hori ez dute jasotzen, adibidez, haur instituzionalizatuek.

Hala ere, aurretiaz egindako azterlanen arabera, egun dauden datu-azterketarako teknikei esker, aldagaiak bereizita identifikatzeko aukera eman zuten, eta zehaztu zuten amagandiko edoskitzearen jatorri den gantz-azidoak aktibatu egiten duela sistema neurologikoaren sentsibilitatea estimulu sozialetara. «Azterlan honen ekarpen berria da edoskitzeak autismo-ezaugarrien aurrean babes dezakeela, lotura kausala ezarri ezin den arren, beste faktore batzuek ere esku hartzen dutelako eta, beraz, ikerketa berriak egin behar dira», adierazi du Jesús Ibarluzeak.

Beraz, 'Pediatric Research' aldizkarian argitaratutako 'Association between breastfeeding duration and cognitive development, autistic traits and ADHD symptoms: a multicenter study in Spain' azterlanak «beste ebidentzia bat gehitu dio amagandiko edoskitzearen eta funtzio kognitiboaren arteko lotura positiboari, gizarte- eta ingurumen-faktoreez kanpo». Autismo-ezaugarrien aurka ere babesten duela eman du aditzera. Emaitzak, hortaz, bat datoz amagandiko edoskitzearen iraupena luzatzeko gomendioekin, haurren garapena sustatzea helburu. «Emakumeak eta bere bikotekideak edoskitzeari buruz erabakitzeko informatu egin behar dira, baina erabakia askea izango da. Amagandiko edoskitzea onuragarria da, baina ezin da ezinbestekotzat hartu eta bularra ez ematea ez da astakeria», adierazi du Enrique Arranz katedradunak.