«La violencia es mayor cuanto menor es el nivel del torneo»

Afortunadamente, la brutal agresión que el joven colegiado elgoibartarra Aritz Iriondo sufrió recientemente en un torneo de fútbol 7 «no es nada habitual» en Gipuzkoa, aunque sí «en otras comunidades como Andalucía o Aragón», coinciden Julen Escalero, Eneko Lorán y Ander Martiarena, tres jóvenes colegiados con amplia experiencia en las distintas categorías del fútbol guipuzcoano. Sin embargo, advierten de que «cuanto menos nivel tenga el torneo, mayor es el riesgo de que el árbitro sufra algún incidente», que demasiadas veces son asumidos con cierta naturalidad. «A nosotros nos pagan por arbitrar, no para que nos peguen», reivindica Lorán.

El hernaniarra es el más veterano de los tres. Tiene 31 años y comenzó con 19, cuando corría sub 23 en el equipo ciclista Bruesa de Errenteria. «Si tenía carrera el sábado, arbitraba el domingo. Y si corría el domingo, arbitraba la víspera», explica. Sin «pasión» sería más improbable compaginar dos facetas tan antagónicas. Martiarena, de 19 años, lleva siete ya arbitrando. También llegó a ser ciclista un año en el club Donosti Berri. Pero le sedujo «mucho más» el arbitraje. Escalero, de 22, comenzó con 15 años. Lleva un mes sin arbitrar y ya está «con el mono». Pese a su juventud, ha cubierto su primer año en Tercera

Los tres transmiten el «punto de locura» que les condujo al arbitraje animados por algún amigo que ya era árbitro. «Todos empezamos así, y te engancha». Los tres pasaron por ese momento en el que anunciar 'ama, quiero ser árbitro'. «Estás como una cabra», suele ser la primera reacción. Luego viene el capote. «Los de casa son los primeros que te apoyan, aunque mi madre cuando va a verme lo pasa fatal», explica Escalero, lo que comparten sus compañeros.

Conforme se abre el círculo, de la familia a los amigos, a los conocidos... y hasta llegar a los espectadores, crece la desprotección. «En el campo te sientes como el objeto de todas las iras», afirman. «A veces me pregunto cómo hay gente que va al fútbol, si se pasa el partido insultado y criticando. Si lo pasa tan mal, que vaya a otro sitio», propone Escalero. «Deberían ser los clubes los que expulsaran del campo a esa gente, en lugar de dejar esa responsabilidad al árbitro», agrega Lorán, que ya se ha visto en la obligación de suspender algún partido. «Alguna patada o pisotón ya me he llevado».

Escalero no olvida aquel partido de la Donosti Cup en el que se vio en el suelo rodeado de jugadores con cara de pocos amigos. «Me levantó del suelo y me sacó de ahí un entrenador». Otra vez llamó a la Ertzaintza ante las amenazas y escupitajos sufridos. Martiarena, más joven, ha vivido la violencia sobre todo «como asistente. Como es el que más cerca está de la grada, a menudo se lleva la ira del público hacia el árbitro».

REACCIONES



Julen Escalero Árbitro de Tercera División «Quienes integramos el fútbol debemos combatir la violencia con respeto y empatía hacia el árbitro» Eneko Lorán Árbitro de División de Honor «Deberían ser los clubes los que expulsaran del campo al aficionado que alborota; no el colegiado» Ander Martiarena Árbitro de Prefererente «Como el asistente es el que más cerca está del público, a menudo paga la ira de la grada hacia el árbitro»

Carácter en el campo

La conversación discurre en las instalaciones de Zubieta, donde ejerce como anfitrión Xabier Eleizegui, excolegiado y delegado de campo de la Real Sociedad. Desde su amplia experiencia, afirma que «he conocido de todo en un campo, y puedo decir que Gipuzkoa es un territorio tranquilo. Aunque como en el caso de la agresión de Eibar, en cualquier sitio puede haber un descerebrado». El problema, afirman, es que «detrás de una agresión física previamente hay muchas agresiones verbales que son toleradas».

El debate deriva hacia «los valores» del arbitraje, una profesión que «te da una preparación y un saber estar en la vida», valora Eleizegui. Los jóvenes convienen que para triunfar como árbitros «hace falta carácter». Para empezar, porque muchas veces los futbolistas son o han sido más veteranos y «te intentan presionar» y, en general, «muchos tratan de engañarte».

Para estar preparados, «solemos informarnos de los equipos que vamos a arbitrar», pero siempre deben sacar una cualidad «fundamental» cuando se visten de corto, «carácter. En un partido debes tener mucho temple. Hay que mediar con 22 jugadores, los entrenadores, los delegados, el público...».

Pero, también, con la inmediatez. «Un árbitro siempre quiere acertar», consideran. Pero «además de hacer las cosas bien, hay que tener suerte, porque las decisiones son inmediatas. Y la gente debe entender que, como todos, nos podemos equivocar». En este sentido, ven «interesante» el videoarbitraje (VAR), pero «no pueden pasar cinco minutos hasta tomar una decisión», como sucedió en la Copa Confederaciones.

Al final, en la convivencia del árbitro con el fútbol, piden «respeto. Si el delantero falla un gol, el público reacciona y le apoya. ¿Por qué no pasa lo mismo con el árbitro?». Escalero va más allá. «Todos los que integramos el fútbol, aficionados incluidos, debemos combatir la violencia con respeto y empatía hacia el árbitro. Falta eso, empatía».