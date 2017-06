Koko-olioak baditu bere mugak

Txanpon baten alde biak izango balira, koko-olioa izango litzateke aurpegia eta palma-olioa aurkia. Moda-modan dagoen koko-olioak, alegia, abantailak baino ez omen ditu, palma-olioak fama izugarri txarra hartu duen bitartean. Hala ere, ekoizpen-ereduei buruzko beste kontsiderazio batzuk alde batera utzita, bi landare-olio horiek oso antzekoak dira. Oliba-olioa bezala, fruituetatik datoz (beste batzuk haziak erabilita ekoizten dira, hala nola koltza-, ekilore- edo arto-olioak), baina ez da hori kointzidentzia nagusia, ezta garrantzitsuena ere.

Profil lipidikoari dagozkion antzekotasunak dira kezkagarrienak, giza kontsumorako erabiltzen direnean batik bat. Izan ere, koipe saturatuak dira biak, 'kolesterol txarrarekin' lotzen diren gantz-azido saturatuak baitituzte batik bat. Sukaldean gehien erabiltzen diren olio eta gantzen artean, multzo 'osagungarria' gantz-azido saturatu portzentaje txikia dutenek osatzen dute, direla monoinsaturatuak (oliba-olioa, nagusiki) edo poliinsaturatuak (olioetara mugatuta, hazietatik datozenak).

Koko-olioaren bertuteak defendatzen dituztenek maiz esaten dute ez duela zerikusirik palma-olioarekin, eta sukaldean ere erabil daitekeela inolako arazorik gabe, besteak beste oso egonkorra delako tenperatura altuetan. Hala ere, American Heart Association-ek 'Circulation' aldizkariaren ekaineko zenbakian argitaratu duen gomendio mailako artikulu batek justu kontrakoa dio.

Kontsumoa mugatu

'Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association' adierazpenak (hemen jaitsi daiteke osorik) berriro jartzen ditu harremanetan dieta eta gaixotasun kardiobaskularrak. Eta horien prebentziorako gomendatzen du koipe saturatuak eta gantz-azido saturatu asko dituzten elikagaiak alboratzea, eta horien ordez mono- edo poliinsaturatuak kontsumitzea; hau da, olioiei dagokienez oliba-olioa eta hazietatik datozenak, nagusiki. Datu argigarriak ere ematen dituzte testuan, erakusten baitute, besteak beste, koko-olioa dela gantz-azido saturatu gehien dituena: 82 gramo 100 gramoko, palma-olioak bezainbeste, eta gurinak baino ia 20 gramo gehiago. Konparaziorako, oliba-olioaren kasuan %14koa da gantz-azido saturatuen kopurua, eta ekilore-olioaren kasuan, berriz, baxuagoa, %10ekoa.

Sukaldean baino hobeto dago koko-olioa bainugelan, aparta baita larruazala eta ilea modu naturalean zaintzeko

«Tarteka, literatura zientifikoan zein hedabideetan, zalantzan jartzen dira gantz saturatuen kontsumoa mugatzea proposatzen duten ebidentziak. Txosten hau agindua izan zen ebidentzia horiek berriro aztertzeko, eta argitzeko zein den elkartearen aspaldiko gomendioaren atzean -gantz saturatu asko dituzten elikagaien kontsumoa mugatzea gomendatzean, alegia- dagoen oinarri zientifikoa», dio elkarteak.

«Behingoz argitu nahi dugu zergatik behar bezala bideratutako ikerketa gehien-gehienak bat datozen esatean gaixotasun kardiobaskularrak murrizteko ezinbestekoa dela gantz-azido saturatutan aberatsak diren elikagaien kontsumoa mugatzea, horiek areagotzen baitute LDL (kolesterol txarra), mota horretako gaixotasunen kausa nagusia dena», nabarmendu du txostenaren egile nagusi Frank Sacks doktoreak.

Mota horretako gantzak haragian, gaingabetu gabeko esnekietan eta olio tropikaletetan aurkitzen dira batik bat. Horien ordez beste gantz mota batzuk dituzten olioak kontsumitzearen inguruko gomendioa berretsi du AHA-ek, eta koko-olioa sukaldeetatik urruntzea.

Edonola ere, palma-olioa, gurina eta gantz-azido saturatu asko dituzten gainerako produktuak bezala berotu ezean solidoa den koko-olioak propietate ugari ditu beste erabilera batzuetarako, eta esan daiteke sukaldean baino hobeto dagoela bainugelan. Larru-azala eta ilea modu naturalean zaintzeko aparta da, alegia. Osagai kimikorik gabe bata zein bestea hidratatu, leundu edo elikatu nahi izatekotan, produktu gomendagarrienetakoa da, baita prezioaren aldetik ere.