El cantante de Extremoduro estalla contra el uso de móviles en los conciertos

Robe Iniesta está cansado de los móviles en sus conciertos. El cantante de Extremoduro ha publicado un alegato en redes sociales para mostrar su hartazgo con el uso de los dispositivos móviles en sus actuaciones, asegurando que un concierto «no es realidad aumentada ni virtual. Es el presente, y si lo estás grabando, te lo estás perdiendo».

Iniesta se encuentra inmerso en su gira 'Bienvenidos al temporal', un tour que le está llevando por diferentes auditorios de España para presentar su último disco en solitario, 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos'.

Según ha hecho saber el cantante a través de Facebook, son varios los episodios negativos relacionados con el uso del móvil en sus actuaciones. Los suficientes como para hacerle explotar.

«En los conciertos no se puede grabar ni hacer fotos», recuerda Robe en su carta, para después cargar contra los medios de comunicación: «A veces la publicidad y los medios de comunicación nos confunden, ofreciéndonos la visión de una realidad falsa que solo sirve a sus propósitos. A veces, consiguen su objetivo y nos hacen creer que la realidad es tal como ellos la exponen. Recuerdo un anuncio de Telefónica (querían vender que ser el primero en colgar un concierto en las redes te haría sentir algo muy especial), en este anuncio se hacía creer que un concierto es un sitio lleno de manos en alto de gente grabando y bailando y divirtiéndose mucho. Intentan hacernos creer que nuestras vidas no valen nada si no estamos consumiendo».

Robe, que ofreció un concierto en el auditorio Kursaal el pasado 15 de junio, señala que un concierto es una ocasión para «vivir un momento único, con el móvil apagado, o en silencio como poco, para poder desconectar».

«Un concierto es un sitio en donde se va a experimentar una catarsis colectiva y a vivir un momento único, con el móvil apagado, o en silencio como poco, para poder desconectar y poder vivir ese momento. Y no para estar dando por culo a los demás con ruidos, luces o manos en alto. No es realidad aumentada ni virtual. Es el presente, y si lo estás grabando, te lo estás perdiendo», afirma Robe.