Un menú con la comida que se desecha en los supermercados

Los españoles gastamos casi 400 euros al año en comida que después tiramos a la basura. Muchos de los alimentos que se compran en el supermercado se ponen malos en la nevera. Algunos incluso no llegan al supermercado debido a su aspecto. Algunos alimentos deformados no son agradables a la vista y terminan por no comprarse, la cocinera Ada Parellada ha querido recoger todos esos kilos de comida y demostrar que sí que sirven para el consumo. Para ello, ha cocinado platos, con muy buena pinta. El precio del menú, muy asequible, solo cinco euros. Con esta iniciativa se demuestra que no comemos con la vista.