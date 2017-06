«Las mujeres son como las leyes, se hicieron para violarlas», afirma un político colombiano

En Colombia no salen de su asombro. Ramón Cardona, vicepresidente del Concejo de Santa Rosa de Cabal (una de las principales ciudades del departamento colombiano de Risaralda), afirmó, en un pleno, «la ley es para cumplirla. Hay un refrán popular que dice que la ley es como las mujeres, se hizo para violarla, pero nosotros no podemos pasarnos por encima de la ley». Cardona hacía referencia al cumplimiento de la ley en la región y en el mismo instante que soltaba la 'perla', la concejal Juliana Ospina le respondió: «Vea, concejal Ramón, le pido que respete al género femenino. Ni siquiera por ser un dicho, ni siquiera por ser una frase, le pido que en este recinto de la democracia jamás se refiera así al género femenino. ¿Cómo así que las mujeres son para violarlas como ley? ¡Respete; respete! Eso aquí no se dice».

Cardona se disculpó, pero la frase sigue generando polémica. El político intentó excusarse, asegurando que era un dicho del 'argot popular' y que se disculpaba por «lo expresado por la emoción que genera estar frente al micrófono, diciendo lo que uno cree». Pero las disculpas no fueron suficientes para calmar la indignación.