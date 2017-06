Todavía quedan héroes

Es una especie de chispazo que recorre el cerebro de forma instantánea, es algo en apariencia ilógico que desafía las leyes de la naturaleza y que incluso va en contra de la propia evolución. Ignacio Echeverría no lo pensó, no tuvo tiempo para hacerlo. En un segundo, su cerebro segregó una descarga de dopamina, activó circuitos neuronales que permanecían en reposo y dio la orden de actuar.

LAS FRASES Gurutz Linazasoro

Neurólogo

«El altruismo es una gran contradicción biológica» César San Juan

Psicólogo

«No se le puede reprochar a nadie no haber hecho lo que hizo Ignacio»

Armado con un monopatín, Ignacio se abalanzó contra los terroristas que el pasado día 3 sembraban el caos en las calles de Londres dispuesto a enfrentarse a ellos. Trató de socorrer a una mujer y a un policía que estaban siendo acuchillados por los yihadistas, pero la lucha era demasiado desigual. Murió de una puñalada en la espalda. Se convirtió así en un héroe. Aunque a título póstumo.

A Ignacio Echeverría le han llovido desde entonces los homenajes y los elogios. El Gobierno le ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, el instituto de Las Rozas donde estudió el ‘héroe del monopatín’ llevará su nombre para que nadie olvide lo que hizo y la Comunidad de Madrid está estudiando concederle una medalla. La sociedad es generosa con sus héroes, sobre todo al principio.

Honores El presidente Mariano Rajoy entrega la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los padres de Ignacio Echeverría. / EFE

Esa especie de cortocircuito en el cerebro, el chispazo, es lo que impulsa a una persona a arriesgar su vida para salvar las de los demás cuando nadie le obliga a hacerlo. Los héroes suelen ser individuos que surgen de entre otros individuos que permanecen estáticos, indecisos o temerosos en situaciones de estrés agudo. En un instante cruzan sin darse cuenta la delgada frontera que limita la locura de la heroicidad. Son seres a los que llaman locos cuando se lanzan al agua para salvar a cinco niños en apuros, pero si regresan victoriosos son recibidos como héroes. A veces, como en el caso de Ignacio Echevarría, el precio es la muerte.

Una medalla por servicios relevantes al Estado La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la condecoración que el Gobierno ha concedido a Ignacio Echeverría por su valor al enfrentarse a los terroristas en Londres, es una distinción creada en 1926 para premiar a funcionarios al servicio del Estado o personas ajenas a la Administración «que hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes». Su concesión, explica el experto en medallística Antonio Prieto Barrio, «solo da derecho al tratamiento de ‘excelentísimo señor’, sin ningún tipo de pensión o prestación económica». La distinción que ha recibido Ignacio Echeverría no se concede exclusivamente para actos de valor. En realidad, que esto ocurra es una excepción. En la lista de galardonados este año figuran políticos argentinos, la exembajadora de Panamá en España y el presidente de Mitsubishi. «Los motivos son un cajón de sastre, pero suelen ser protocolarios. En el caso de Ignacio Echeverría, le habría correspondido una distinción una o dos categorías por debajo de la que le han concedido», afirma Antonio Prieto. A su juicio, habría sido más adecuado que al joven se le hubiera concedido otro tipo de condecoración. «Tenemos una real orden de víctimas del terrorismo que probablemente hubiera cuadrado mejor en este supuesto y que además da derecho a una pensión para los familiares. No hay que olvidar –añade Prieto– que Echeverría fue víctima de terroristas y que murió cuando intentaba defender a un policía, por lo que tendría que ser el propio Gobierno británico el que hiciera algo para solicitar a España que al joven le den esa distinción». En el caso de militares, los hechos de valor o los fallecimientos se distinguen con la cruz del Mérito Militar, que puede tener distintivo rojo o amarillo. Para la Policía existe una cruz del mérito que implica una pensión, al igual que para la Guardia Civil.

Si se trata de salvar a un hijo es fácil de explicar. «Es completamente comprensible porque el impulso de perpetuación de tu prole anula el propio instinto de supervivencia», afirma César San Juan, profesor de Psicología Criminal de la Universidad del País Vasco. Lo que es más complicado de entender es qué le lleva a una persona a poner en peligro su vida por un desconocido. «Así como el psicópata se caracteriza por una total falta de empatía, el héroe siente como propio ese momento en que un desconocido está atrapado en un coche en llamas o se ha caído a las vías del metro. El héroe se lanza», asegura César San Juan. Para el neurólogo Gurutz Linazasoro, esta es una actitud que, «en principio, va en contra de la biología, del objetivo de cualquier especie de garantizar la transmisión de los genes».

Como criminólogo, César San Juan ha analizado con detenimiento la maldad extrema, que estaría encarnada en la figura del psicópata. El mal y sus mecanismos se conocen mejor que el bien. «Para explicar el comportamiento de individuos sin sentimientos, incapaces de ponerse en el lugar de los demás, transgresores de las normas, depredadores en su entorno de trabajo o familiar, existen muchas teorías psicológicas que lo aclaran. Pero los individuos capaces de comprometer su integridad física e incluso su vida por ayudar a un desconocido han sido menos estudiados».

Gurutz Linazasoro recuerda que hay teorías que dicen que «los actos altruistas no son desinteresados, porque detrás de ellos se busca la ganancia del reconocimiento social». Pero también hay quien afirma que el altruismo es recíproco, una forma de decir «hoy por ti, mañana por mí». Desde este punto de vista, ser un héroe es una manera de asegurarse la supervivencia cuando vengan los malos tiempos. «El altruismo es una de las contradicciones biológicas más grandes que existen, pero al final ayuda al objetivo de sobrevivir y de lograr descendencia», afirma Linazasoro.

«Decisión automática»

Es nuestro cerebro el que sopesa los pros y los contras, y todo ello en el tiempo que tarda una persona en lanzarse a las llamas para socorrer a un hombre o atacar con un monopatín a unos terroristas. No hay tiempo para pensar y quizás, si lo hubiera habido, Ignacio Echeverría seguiría vivo. «Lo cierto es que la decisión se toma de forma automática, inconsciente», señala Linazasoro. «Puedes actuar, pero también quedarte paralizado, las dos posturas utilizan los mismos circuitos del cerebro, que tienen que ver con los núcleos implicados en las emociones».

GALARDONADOS 102 personas han recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil desde que se creó, en 1926, por orden de Alfonso XIII. Premios One

Ignacio Echeverría se lanzó. Los amigos que aquella noche lo acompañaban no lo hicieron. Trataron de salvar su vida y desde entonces no han dejado de justificar su conducta. El psicópata y el héroe son para César San Juan «los dos extremos en relación a la capacidad del ser humano para ponerse en el lugar de los demás». Entre el mal extremo y el bien altruista, estamos la gran mayoría de la sociedad. «En algunos medios han tachado de cobardes a los amigos de Ignacio por no ayudarle en el momento de enfrentarse al terrorista, pero esos muchachos respondieron como hubiera respondido la mayoría: huyendo por su vida. Y no es en absoluto censurable, no se le puede reprochar a nadie no haber actuado como lo hizo Ignacio», asegura el profesor de la UPV/EHU.

El héroe recibe abrazos de los que no hicieron nada. Los detalles de su gesta se amplificarán con el tiempo para elevar a una altura inalcanzable a esa persona que se nos parecía tanto y resultó ser mejor que nosotros. Es una manera de decir que ellos son excepcionales y el resto, una pura normalidad. «Los amigos de Ignacio han podido sentir remordimientos por su pasividad, pero corresponde a la sociedad desactivar ese sentimiento de culpa -dice César San Juan-. Nuestro cometido es honrar la memoria de Ignacio y agradecerle que sea un representante del lado más extraordinario y magnífico de la especie humana».

Luis Michelena. / Juan Pablo Urtizberea

JUAN PABLO URTIZBEREA | DOS PUÑALADAS POR AUXILIAR A UNA MUJER

«Los héroes no tendrían que ser necesarios»

«No lo hice del todo bien porque a Yasmin la mataron y eso es algo que no puedo olvidar». Juan Pablo Urtizberea se ha preguntado muchas veces si el 9 de mayo de 2009 pudo hacer algo más para salvar la vida de la mujer a quien trató de defender cuando su exmarido la estaba apuñalando en Irún. Él intentó detener al agresor pero recibió dos puñaladas, una en el abdomen y otra en la espalda, que a punto estuvieron de costarle la vida. Poco pudo hacer. Esa es, al menos, la conclusión a la que ha llegado.

Agresión

En la imagen, familiares y amigas de Yasmin Rodríguez durante el funeral de la fallecida. La mujer murió acuchillada en Irún por su exmarido, Edward Enrique Sanclemente, que también apuñaló a Juan Pablo Urtizberea cuando intentó socorrer a la víctima. Sentencia

El agresor fue condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Yasmin y por las heridas que provocó a Juan Pablo.

De un día para otro, Juan Pablo se convirtió en un símbolo en la lucha contra la violencia de género. Recibió la medalla al Mérito Ciudadano de Irún, la ministra Bibiana Aído le visitó en su casa para anunciarle la concesión de la recién creada medalla a la Promoción de los Valores en Igualdad y en la calle le aplaudían. Se había vuelto famoso. «Todos querían salir en la foto, la verdad es que era insufrible», admite ahora entre risas cuando recuerda su etapa de ‘héroe público’.

Juan Pablo asegura que aquel día actuó «como actuaría cualquiera», pero reconoce que no sabe si lo haría otra vez. «Creo que no me quedaría parado, aunque confío en no pasar de nuevo por ese trauma», dice. Aquella vez ni siquiera se lo planteó. «Es intuitivo, ves que hay un follón y te metes dentro sin pensar que todo puede acabar mal. Fui, vi que había una mujer herida e intenté apartar al hombre, pero me clavó el cuchillo. Por suerte, yo lo puedo contar, no como Ignacio Echeverría en Londres».

A Juan Pablo se le puso como ejemplo de actitud heroica frente a la violencia de género, pero las muertes de mujeres no han dejado de aumentar desde entonces. «Mi ejemplo no sirvió», se lamenta. Él hizo lo que pudo. Fue un héroe a su pesar. «Nunca debería haber héroes; no se tendrían que necesitar, esa es la cuestión», razona.

Cristian e Iván Fernández García. / R.C.

CRISTIAN E IVÁN FERNÁNDEZ GARCÍA | RESCATARON A CINCO NIÑOS EN UNA RIADA

«Se peleaban entre ellos para salir primero»

«Si te mueres te llaman imprudente, si vives te llaman héroe». El conductor de ambulancias Cristian Fernández García dice eso ahora, pero no lo pensó el 15 de agosto de 2015, cuando miró a su hermano Iván, mosso d’Esquadra. Esa noche el cielo se desplomaba sobre la localidad tarraconense de Cunit, donde los dos hermanos veían crecer el río desde un balcón junto a su familia. «Un coche intentó cruzar la carretera, pero el agua comenzó a arrastrarlo hacia el mar. Mi hermano y yo nos miramos y decidimos bajar». Dejaron atrás los gritos de su madre, que les rogaba que no fueran, que se quedaran en casa como el resto de los vecinos. «Son impulsos que te vienen de dentro, no lo piensas en ese momento», afirma Cristian.

Los hermanos

Iván Fernández García, a la izquierda, y su hermano Cristian, con las medallas que les han concedido por salvar a cinco niños y el conductor del coche en el que viajaban. Arriesgaron sus vidas al arrojarse al agua para rescatar a los ocupantes del vehículo, que estaba siendo arrastrado por una riada. Adrenalina

Cuando regresaron a casa tras la proeza, sus cuerpos eran un volcán de adrenalina. Recuerdan que no podían dejar de temblar.

Ocho minutos después, los dos hermanos habían salvado la vida a los cinco niños que viajaban en el coche y a su conductor. Fueron ocho minutos de reloj, pero para ellos era como si hubiera transcurrido media hora. «Esa es la impresión que nos dio, era como si todo pasara a cámara lenta, te da tiempo a pensar mil cosas y a hablar; chillábamos todo el rato para pedir ayuda, pero nadie bajó. Cuando salimos estábamos llenos de arañazos en las piernas y los brazos, pero en ese momento no sientes dolor».

El agua arrastraba el coche, cuyos ocupantes habían bajado las ventanillas, apenas se veía en una oscuridad tan solo rota por los rayos. «Los niños se peleaban entre ellos para salir primero, lo suyo era puro instinto de supervivencia», recuerda Cristian. Pusieron a salvo a uno y después a otro, pero el tercero saltó al agua por su cuenta y se lo llevó la corriente. Iván fue tras él entre los troncos que arrastraba el agua y logró cogerle de la mano en el último momento. «Cuando se hundió ese niño, mi hermano se puso pálido, pensó que si aquel chico se ahogaba igual nos acusaban de imprudentes».

La duda

Ocho minutos dan tiempo para mucho. Los héroes también tienen dudas y fue en ese instante cuando estuvieron a punto de desistir. «Después de lo que le había costado rescatar al niño, mi hermano decía que lo mejor era no ir a por los demás, que era muy peligroso», relata Cristian. Pero él no lo pensó. «Me tiré a la riada, cogí al pequeño, de año y medio, y lo llevé a la orilla. Saqué luego a una niña de trece años y al final al conductor».

Más tarde, cuando todo había pasado y subían las escaleras de casa, empezaron a tomar conciencia de lo que habían vivido. «Sentíamos una especie de euforia, nos temblaba todo el cuerpo. Ves todo lo que has hecho, piensas que podías haber muerto y entonces te entra el bajón». Eso fue lo que pensó la madre de los dos hermanos, sus únicos hijos, cuando dejó de verles desde el balcón y creyó que se habían ahogado. «No durmió en dos noches, tuvo que pedir medicación». Iván y Cristian fueron condecorados por su heroísmo. Lo volverían a hacer, pero a veces les asaltan las dudas. «Nos podía haber salido mal», admite Cristian.

Hugo Daniel López. / Martínez Bueso

HUGO DANIEL LÓPEZ | SACÓ A UN ANCIANO DE LAS LLAMAS

«Me despierto gritando y empiezo a llorar»

El pasado aún visita por las noches a Hugo Daniel López. Ve «todo encendido, el sofá y la cortina ardiendo y los platos de la pared cayendo al suelo». Vuelve a ver su ropa en llamas, su piel abrasada, siente otra vez el horror y grita de nuevo. «Es lo que veo cuando sueño. Tengo pesadillas y empiezo a llorar yo solo», dice dos años y medio después de que se convirtiera en ‘el héroe de Archena’.

Las psicológicas no son sus únicas secuelas. «Tengo las piernas, el cuerpo y un brazo quemados. Los tendones de los dedos de los pies no tienen movilidad y me cuesta caminar». Ha sufrido 21 operaciones en las que la piel de su cuerpo ha mudado de un lugar a otro. Los injertos le han hecho gritar y llorar, y esta vez no en sueños, sino de puro dolor. Y a pesar de todo, no se arrepiente de lo que hizo. «Mereció la pena, nunca le habría dejado morir», responde a quien se lo pregunta.

El infierno

El piso de Archena en el que Hugo Daniel López cuidaba a Trifón Abad quedó envuelto en llamas cuando explotó una caldera. Hugo no se lo pensó dos veces y se adentró en el fuego para salvar al anciano. Sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo. Las consecuencias

‘El héroe de Archena’ tardó cinco meses en salir del hospital. Sin trabajo, con su mujer en paro y sus tres hijos en Paraguay, atravesó una difícil situación económica. En 2015 recibió la Orden del Mérito Civil. La familia ya ha podido reagruparse.

El 25 de diciembre de 2014 reventó una caldera en la vivienda de la localidad murciana de Archena donde Hugo acompañaba a Trifón Abad, un anciano de 94 años al que cuidaba desde hacía cinco. La explosión generó una bola de fuego que pronto se extendió por todo el piso y envolvió a sus ocupantes. «Yo estaba en la cocina y él en la sala. Se prendió todo y tuve que correr al cuarto de baño para echarme agua porque mis pantalones estaban ardiendo. Después, salí a la calle a pedir socorro».

Ese fue el instante, el momento en que el cerebro, o quien sea que lo haga, toma una decisión. Hugo podía haberse quedado fuera a la espera de ayuda, nadie se lo habría reprochado, pero regresó a la casa aun sabiendo lo que le esperaba. «El abuelo, que estaba en una silla de ruedas, tenía los pies en llamas y empezó a chillar, así que entré y lo saqué en brazos. Se quemó muy poco».

Poco más recuerda de aquel infierno. Los vecinos le arrancaron la ropa que se había fundido con su piel y lo metieron en una ambulancia, donde se desmayó. Despertó un mes después con el 65% del cuerpo abrasado y la dura perspectiva de un calvario interminable. Pero era un héroe. ‘El héroe de Archena’.

Así es como empezaron a llamarlo en la prensa y en la televisión, no solo de España, sino también de Paraguay, donde se hizo famoso y donde vivían su esposa y sus tres hijos, que desde hacía años aguardaban el momento de la reagrupación familiar. Hugo recibió visitas y felicitaciones oficiales, concedió entrevistas y relató una y otra vez su historia, pero sus hijos seguían sin poder viajar a España. Tan solo había podido hacerlo su esposa, Esther, que empezó a compartir penurias económicas con su marido hospitalizado.

En junio de 2015, el rey Felipe VI le impuso la Orden del Mérito Civil. «Le dije que me ayudara a traer a mis hijos y él respondió que iba a hacer todo lo posible. Al final, cumplió su palabra». Trifón murió cinco meses después del incendio, pero lo hizo «de vejez». En todo ese tiempo no dejó de agradecer a Hugo lo que había hecho. «Es mi orgullo», afirma el héroe.

Ismael Mesquita. / Luis Ángel López

ISMAEL MESQUITA | SE COLGÓ DE UNA GRÚA EN UN INCENDIO

«Cuando me quedé en el paro nadie me ayudó»

Cuando a Ismael Mesquita se le ocurrió la idea de colgarse de una grúa, los que le rodeaban se descolgaron de inmediato. No de la grúa, sino de la idea, se entiende. «Nadie hacía nada, un amigo me dijo que él tenía un hijo y que no subía. Yo tengo dos y lo hice». Luego, cuando todo terminó, las cosas habían cambiado. «La gente me abrazaba y me decía: ‘hay que tener huevos para hacer lo que has hecho’».

El 19 de junio de 2013, el talador de árboles Ismael tomaba tranquilamente un café en un bar de la localidad vizcaína de Mungia cuando de las ventanas del edificio de enfrente comenzó a salir humo. En el piso segundo se había desatado un incendio y las llamas amenazaban con ascender a las plantas siguientes, donde una mujer, su hija y su perra pedían ayuda desde un balcón del cuarto piso.

El arnés

Una grúa izó a Ismael Mesquita hasta el balcón de un cuarto piso de Mungia donde una perra había quedado atrapada por un incendio. Rescatado

Una semana después del incendio, a Ismael le cayó encima un pino mientras talaba árboles y le rompió una pierna. En la actualidad, con un 33% de minusvalía, se halla en el paro y a sus 53 años busca trabajo. «Fui al Ayuntamiento a pedir ayuda, pero no han hecho nada. No se han portado».

Los bomberos no llegaban y una espesa humareda comenzaba a rodear a las mujeres. Había que hacer algo y la solución se presentó en forma de un camión grúa que descargaba material en unas obras cercanas. Con el vehículo, los trabajadores izaron hasta el balcón un arnés con el que pudieron bajar a las mujeres, pero quedaba la perra y el rumor finalmente infundado de que en el tercero había un vecino atrapado.

Apareció entonces Ismael, que se colocó el arnés y dio la orden de que le subieran. Hizo primero una parada en la tercera planta. «Entré como pude pero había tanto humo que di marcha atrás». Subió después al balcón, donde aguardaba un animal aterrado al que agarró como pudo y bajó hasta la calle.

Esto fue lo que hizo y así lo cuenta Ismael. Su hazaña creció y en pocas horas se había convertido en un héroe aclamado por haber salvado la vida a dos mujeres. Pero la realidad le dio una advertencia una semana después. «Me cayó un pino encima y el rescatador tuvo que ser rescatado». Ahora, con una minusvalía del 33%, busca trabajo. «Me hicieron muchas entrevistas, pero cuando me quedé en el paro, nadie me ayudó».