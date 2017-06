La muerte de Iván Fandiño tiñe de luto el mundo de los toros

«Daos prisa, llevadme al hospital, me estoy muriendo». Fueron las últimas palabras del matador de toros vizcaíno Iván Fandiño, que falleció este sábado por la tarde, a los 36 años, a consecuencia de un paro cardiaco provocado por los graves destrozos que le produjo una cornada de 15 centímetros en la zona costal derecha de un toro de la ganadería de Baltasar Ibán en la plaza de toros de la localidad francesa de Aire Sur l'Adour.

Una desgracia que ha teñido de luto el mundo de los toros y que desde que se hizo pública la noticia la noche del sábado ha desatado una oleada de solidaridad en las redes sociales. Compañeros del mundo del toro, políticos y más han ido dejando en las últimas horas en Twitter sus mensajes de condolencia. El presidente del Gobierno, la Casa Real, algunos políticos y muchos toreros rinden hoy homenaje al diestro de Orduña.

LAS CLAVES Mala fortuna

Se lidiaba el tercer astado de la tarde, primero del lote del diestro Juan Del Álamo, de nombre 'Provechito', herrado con el número 53 y cinqueño largo, cuando, tras cambiarse el tercio de varas -el toro tomó dos puyazos-, Iván Fandiño hizo uso de su turno para realizar un quite por delantales. Según palabras del torero retirado André Viard, presente en el callejón de la plaza: «Iván salió airoso del quite y de la cara del toro pero, de pronto, se tropezó, creo que con el capote, y cayó al ruedo. Al instante el toro hizo por él propinándole una cornada en el costado derecho y levantándolo de la arena… Estaba a escasos metros y pude apreciar la cara de dolor del torero. A pesar de que no sangraba abundantemente, me quedé con la sensación de que el percance podía ser serio, grave».

Fandiño fue retirado inmediatamente a la enfermería por los miembros de las distintas cuadrillas. Allí estuvo una hora. Fue entonces cuando se le escuchó decir a su compañero Thomas Dufau: «Daos prisa, llevadme al hospital, me estoy muriendo».

El torero fue atendido en primera instancia por los doctores del coso. Según palabras de Roberto Martín 'Jarocho', torero de plata que actuaba a las órdenes de Juan Del Álamo: «Los médicos no sabían ni qué hacer. Era tal la magnitud de los desgarros internos que, unos a otros se miraban con impotencia... no sabían ni por dónde meterle mano». Martín asegura que el diestro de Orduña mantuvo la consciencia durante un buen rato. «Hablaba. Iván estaba hablando en la camilla, aunque le costaba respirar».

Múltiples destrozos

Según fuentes consultadas por este periódico, no tardaron los galenos en resolver que era urgente trasladar al torero en ambulancia a un centro hospitalario de Mont de Marsan, capital del distrito, para que intentaran atajar la gravedad de los múltiples destrozos vitales, que afectaban a hígado, riñón y pulmones. Son pocos los detalles que se conocen de la forma en la que se produjo el fallecimiento de Fandiño. Algunas fuentes apuntaban a que el diestro sufrió durante el trayecto al menos dos paros cardiacos. Los sanitarios lograron recuperarlo del primero, pero no superó el siguiente.

Fue entonces cuando se desató un torrente de mensajes contradictorios en las redes sociales. Apenas un año después del fallecimiento del diestro Victor Barrio en la plaza de toros de Teruel -el torero segoviano fue mortalmente herido por un toro de la vacada de Los Maños el sábado 9 de julio de 2016-, la sombra de la más terrible desgracia, de la muerte, se cernía nuevamente sobre el planeta de los toros. Pocos minutos antes de las 21.30 horas de la noche, la plataforma digital de la revista 'Aplausos', publicación decana de la información taurina especializada, confirmaba el desconsolado rumor: Iván Fandiño, considerado como el más destacado diestro de la historia de la tauromaquia vasca, había fallecido.

TARDE TRÁGICA Lugar. Plaza de toros de la localidad de Aire Sur L,Adour (distrito de Mont-de-Marsan). Diestros. Iván Fandiño, que en el toro que abrió plaza cortó una oreja tras una faena notable rematada con una gran estocada. El francés Tomás Dufau, ovacionado en el segundo. Juan del Álamo, en cuyo primero fue cogido Fandiño. Ganadería. Seis toros de la divisa madrileña de Baltasar Ibán.

La sorpresa y desolación por el fatal desenlace golpeó de lleno a sus compañeros de cartel. Así lo relataba el diestro salmantino Juan del Álamo, uno de los indiscutibles triunfadores del último San Isidro. «Iván entró a hacerle un quite a mi toro y, al rematar, se trastabilló con el capote y no lo perdonó. En ningún momento tuvimos la sensación de haber asistido a una tragedia. Iván gritaba, pero nada hacía presagiar este desenlace. Si incluso la corrida continuó hasta que se lidiaron los seis toros», explicaba.

«Nos fuimos al hotel con normalidad -prosigue su relato-. Nos habían dicho que Iván había sido trasladado a Mont de Marsan ¡pero nada más!». Fue al salir de la ducha, cuando conoció el fatal desenlace. «Siento un gran vacío. La nada. Imagino que como todos los taurinos y aficionados. Estoy sin palabras. No sé si soy consciente de lo que ha sucedido, de verdad que no lo sé. ¡Qué sé yo lo que siento ahora mismo! ¡Es que es inexplicable!», acertaba a decir con voz quebrada.