Enrique Ponce: «Te recordaré en esas tardes compartiendo la gloria del toreo»

Muchos sueños compartidos, y momentos inolvidables a tu lado amigo mío, Dios te guarde en su gloria en el sitio que te mereces compañero. Mi más sentido pésame a su mujer y familia descansa en paz amigo mío ... #eternoivanfandiño

A post shared by David Fandila (@dfelfandi) on Jun 17, 2017 at 1:55pm PDT