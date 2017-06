Sencillos trucos para enfriar tu casa en verano sin aire acondicionado

2

Los electrodomésticos son una fuente de calor en casa y por ello debes apagar todos los que no estés usando durante el día. El ordenador, el televisor o alguna que otra lámpara no tienen por qué estar todo el día enchufados si no los utilizas. En el caso de que necesites poner la lavadora, por ejemplo, intenta ponerla a primera hora de la mañana y así, además de evitar las horas de temperaturas sofocantes con el centrifugado, aprovecharás las altas temperaturas de la mañana para que la ropa seque antes. Otra opción es lavar la ropa a última hora del día.

A la hora de cocinar también es recomendable decantarse por recetas más veraniegas reduciendo el uso del horno que sin duda subirá la temperatura de la cocina. ¡Busca recetas frías! Si usas los fogones no olvides encender la campana en la cocina para que salga el calor.