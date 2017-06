Regresa un bulo clásico: la botella de agua que explota al cogerla

La fotografía de un comunicado impreso en papel con la palabra ATENCIÓN bien grande y en mayúscula vuelve a hacerse viral, ahora en WhatsApp. Para darle un aire de veracidad, su creador ha puesto un logo y una firma sobre él. En la nota se avisa del peligro que corremos si cogemos una botella de agua del suelo, ya que puede contener ingredientes que al juntarse producen una reacción química que hace que explote y podamos llegar a perder "hasta una extremidad".

En un primer vistazo parece real, pero si pasamos a revisar su contenido, encontramos varias incongruencias. Por ejemplo, el logotipo que aparece, con las letras “ihp” es una copia en azul del logo naranja que utiliza el Instituto Hispalense de Pediatría, que no tiene nada que ver con el contenido del comunicado.

Pero si vamos más allá, nos topamos con que este texto ya se compartió hace años en redes sociales como Facebook, coincidiendo con la campaña “tapones solidarios” de 2013. Así, la persona que estaba detrás de este falso comunicado buscaba, además de crear alarma social, incentivar el miedo entre aquellos que se habían interesado por esta campaña solidaria.

El bulo tiene versiones en diferentes países, donde cambian algunos ingredientes de esta bomba casera. Como se puede ver en vídeos que hay por la red, el experimento científico da como resultado una explosión, pero no de una forma tan simple como aparenta el comunicado. Es más, para que estalle hay que agitar la botella y observar cómo se va hinchando hasta que explota al de un tiempo. Es decir, una aparente botella de agua como dice el bulo, no podría explotar, porque no tendría la mezcla de componentes.

Pero por si aún había personas que tenían dudas al respecto, la Policía decidió desmentirlo hace unos meses con el texto: “Nosotros también nos preguntamos quién tiene tiempo para inventarse esta clase de cosas... Aquí tenéis otro #bulo vintage (ya tiene sus añitos) que vuelve a nuestras #RRSS y móviles para crear confusión en algunos. No compartas y a la basura directamente #StopBulos”.