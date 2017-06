Luis Padrón, un joven argentino de 25 años, se ha convertido en el primer elfo de la vida real. Para ello se ha gastado más de 30.000 dólares en tratamientos quirúrgicos.

Su primera operación fue cuando tenía 14 años. Desde entonces se ha sometido a inyecciones de Botox, liposucción en la mandíbula, cirugía de nariz, cuarenta rellenos, blanqueamiento de la piel, depilación del cuerpo completo e incluso una cirugía en los ojos no probada para cambiar el color de sus ojos al azul cristalino. Además, se dejó crecer el cabello y lo tiñó de blanco para darle un aspecto de fantasía. No solo eso, también decidió deshacerse de cuatro costillas y alargar sus huesos para ser más alto.

“Fui acosado e intimidado cuando era niño, y como escape me gustaba sumergirme en las películas de fantasía como Laberinto y La Historia Interminable, así como otros cuentos de fantasía,” ha declarado a varios medios argentinos Luis Padron, que se hace se hace llamar el “Príncipe de plástico'.

“Con el tiempo las cosas cambiaron, comencé a caerles bien a los adolescentes mayores porque era único, y eso es lo que me animó a empezar a convertir lo que sentía en el interior, en una realidad. Empecé con cosplay pero no era suficiente, quería cambiar para convertirme en mi propia percepción de la belleza”, ha asegurado.

“Me considero trans-especie, de la misma manera que las personas trans se sienten, necesito llegar a ser lo que siento por dentro, no espero que la gente me entienda, sólo pido que me respeten”, mantiene.