El edificio sin ventanas que intriga a Twitter

La fotografía de un edificio sin ventanas y la incógnita sobre la ausencia de ventilación ha revolucionado las redes por una sencilla razón: además de provocar una curiosidad considerable, la imagen ha sido subida a Twitter por Tom Hanks. Al parecer, el actor se topó en Manhattan con este misterioso edificio que llamó su atención y decidió preguntar a sus seguidores.

“Este es el edificio más aterrador qué he visto. ¿Qué demonios sucede ahí dentro?”, dice Hanks en su perfil de la red social, que cuenta con más de trece millones de seguidores. La publicación ha encendido la curiosidad de los usuarios, que se preguntan qué puede ocultar un edificio sin ventanas en pleno Manhattan.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm