Alabak dituzten aitek errazago kontratatzen dituzte emakumeak

Elektra konplexura edota psikoanalisiaren sortzaileek formulatu zituzten horrelakoetara heldu gabe, aiten eta alaben arteko harremana estua eta berezia izan ohi da askotan, haurtzaroan batik bat, bikote horretan tokirik aurkitzen ez duen amaren atsekaberako behin baino gehiagotan. Bada harreman horrek emakume guztiak poztu beharko lituzke, ikerketa berri batek berretsi baitu alabak dituzten gizonezkoek nekezago jotzen dutela portaera sexistetara eta, aldiz, gehiago saiatzen direla emakumeen ibilbide profesionalak sustatzen.

Zehazki, Hardvardeko Unibertsitateko bi ikertzailek, Paul A. Gompers eta Sophie Q. Wangek, ikusi dute errazago kontratatzen dituztela emakumeak alabak dituzten enpresaburuek gainerakoek baino. 'And the Children Shall Lead: Gender Diversity and Performance in Venture Capital' ikerlanean, hurrenez hurren Bostonen kokatutako Harvard Business Schooleko eta campusa Cambridgen duen unibertsibtateko Ekonomia Departamentuko irakasleak direnok aztertu dute zein diren teknologia berrien alorrean inbertitzen duten enpresetako arduradunen kontratazio-politikak, eta nola eragiten dieten joera horiek enpresaren emaitzei.

Hasiera batean, haien asmoa ez zen alabek aitengan duten eragina aztertzea. Ikusirik arrisku handiko inbertsioak bideratzen dituzten enpresa horietan oso urria zela genero-aniztasuna, eta aniztasun etnikoa ere eskasa zela, hasi ziren aztertzen ea aniztasun hori areagotzeak ba ote zuen eraginik emaitzen hobetzean. Horretarako aldagai asko erabili eta aztertu zituzten, baina maiatzean argitaratutako artikuluan horietako baten inguruko emaitzak bildu zituzten: konpainia horietako bazkide eta arduradunen seme-alaben generoaren ingurukoak, alegia. Eta ikusi zuten, lehenik eta behin, alabak dituzten gizonezkoek errazago kontratatzen dituztela emakumeak. %24 gehiago, zehazki.

Bigarren urrats batean, frogatutzat eman dute ikertzaileek alabak dituzten aita horiek sustatutako genero-aniztasunak enpresaren emaitzak hobetzen dituela, eta hobekuntza handiagoa dela aita alabadun horiek ardura gorenak dituztenean. Hirugarren urrats bat ere egin dute, adieraziz azken urteetan horren eztabaidatuak izaten ari diren kapitalen merkatuek hobeto funtzionatuko luketela aniztasuna handiagoa balitz.

'Alaba efektua'

'Alaba efektu' hori lehendik ere aztertuta eta dokumentatuta zegoen. Unibertsitate bereko Maya Sen eta Adam Glynn irakasleek, 20015 urtean, aztertu zuten ea alabak izateak ba ote zuen eraginik epaileek emakumeen eskubideen inguruko auzietan hartzen zituzten erabakietan, eta ematen zituzten epaietan.

Erantzuna baiezkoa izan zen. 'Identifying Judicial Empathy: Does Having Daughters Cause Judges to Rule for Women's Issues?' artikuluan zehaztu zuten bezala, ikusi zuten alabak zeuzkaten epaileen artean ohikoagoak eta ugariagoak zirela emakumeen eskubideen aldeko epaiak. Ikertzaileek generoari atxikitako konnotazioak zituzten 990 kasu aztertu zituzten. 244 epailek emandako 2.674 boz errepasatu zituzten banan-banan, eta ondorioztatu zuten gutxienez alaba bat edukitzeak %7an handitzen duela generoarekin zerikusia duten kasuetan epaia emakumearen aldekoa izateko aukera.

Aldea handiagoa da, gainera, haur bakarra duten epaileen kasuan. Ume hori neska bada, alegia, emakumeen aldeko epaiek 16 puntutan gainditzen dute batez bestekoa. Alaba gehiago izateak, berriz, ez dakar diferentzia handirik.

Bai, ordea, epailearen ideologiak, 'alaba efektua' bereziki eraginkorra baita epaile kontserbadoreengan. Presidente demokrata batek izendatutako epaileen artean alaba izateak %4an handitzen badu 'norabide feministan' doazen erabakien kopurua, hori hiru puntu altuagoa da, %7koa, presidente errepublikar batek izendatutako epaileen artean. Alaba 'first lady' eta aholkulari nagusi bilakatu duen Trump batek, esaterako...