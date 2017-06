Educación rebate a Munilla y niega que se incumpla la ley en la oferta de religión

El Departamento vasco de Educación rechaza de plano las opiniones del obispo José Ignacio Munilla recogidas en una entrevista publicada en este periódico el pasado domingo en las que afirmaba que en Euskadi se incumple la ley al no ofertarse la clase de religión en muchos centros. «Constatamos la existencia de padres que nos manifiestan la imposibilidad práctica de matricular (en la escuela pública) a sus hijos en religión, bien porque no se les ofrece tal posibilidad, contraviniendo la legislación, o porque cuando optan por la asignatura, el centro les 'convence' para renunciar», apuntaba.

Fuentes de Educación señalan que «es totalmente falso» que no se ofrezca la asignatura y que si hay escuelas en los que no se imparte es «porque nadie lo solicita», en referencia a los 73 centros de la red pública que, según el obispo, no imparten religión en Gipuzkoa. «No se trata de una acción premeditada con la religión católica o con religiones de otros credos», rebaten en Lakua.

16,49 es el porcentaje de alumnos de la ESO que estudian en la red pública que están matriculados en religión, frente a un 66,49 de la privada. El porcentaje medio es de 43,27% del total de estudiantes. En Primero de Bachillerato el porcentaje es de 13,77%, mientras que en Segundo es de 2.01%.

También apuntan que si alguna familia se ha sentido presionada a la hora de intentar matricular a su hijo en la asignatura debe presentar una queja ante la delegación de Educación y además señalan que «siempre se puede recurrir a realizar la inscripción on-line, donde no hay ningún contacto directo con la Administración».

En la entrevista, Munilla denunciaba que se han dado casos de que se ha propuesto a los padres sustituir la clase de religión por otra actividad de refuerzo de otra asignatura. Este argumento también es refutado por Educación donde señalan que aquellos que no estudian religión deben asistir a clases de ética y valores. Además, aseguran que los datos sobre este tema se los han comunicado personalmente al obispo en reuniones con personal del departamento.

Respecto a la afirmación de que «todos conocemos las reivindicaciones para suprimir la asignación económica a los colegios concertados, cuando se trata de destinar el dinero de los impuestos a costear el tipo de educación elegida por los padres», desde el departamento del Gobierno Vasco recuerdan que este año se ha incrementado la partida presupuestaria destinada a la enseñanza concertada, que cuenta con más de doscientos centros en toda la comunidad autónoma. En cuanto a las críticas por «imponer en el sistema educativo una ideología que introduzca una antropología alternativa, al margen de la voluntad de los padres», en referencia a tratar en las aulas temas como las opciones de sexualidad o de género, en el departamento de Educación prefieren no entrar en debates sobre un tema que entienden que está totalmente integrado en la sociedad.

«Si alguna familia se ha sentido presionada debe presentar una queja ante la delegación»



En la ESO hay un 43% de estudiantes matriculados en Religión, la mayoría en la red privada

Docentes

En la red pública del País Vasco, el número de profesores de religión católica contratados en este curso académico son 192 para Primaria y 81 para Secundaria. Para religión islámica hay tres en Primaria, ninguno de ellos en el territorio guipuzcoano. Atienden a unos 400 alumnos, cuando el colectivo de alumnos musulmanes es de unos 7.500, y se reparten por los diferentes colegios en los que se forma un grupo con un número suficiente de alumnos como para adjudicarles un docente que imparta las clases.

El número de alumnos vascos matriculados este curso en la asignatura de religión católica ha descendido. Según las estadísticas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, sólo el 16,49% de los alumnos de la ESO en la enseñanza pública cursan la asignatura de religión frente al 66,49% de la privada, lo que da un porcentaje medio del 43,27% sobre el total de estudiantes.

En Bachiller, este curso el comportamiento en los centros educativos públicos es un tanto desigual: en Primero ha aumentado la matrícula en dos puntos hasta el 13,77%, aunque en Segundo la asignatura ha pasado a ser residual con 135 alumnos que representan un 2,01%, cinco puntos menos que en el curso anterior. De los 15.000 alumnos que este año estudian Bachillerato en la red pública, poco más de mil hacen religión.