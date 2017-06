«Los políticos nos ponen los cuernos con sus siglas»

Tras veinte años como cronista parlamentaria esta gallega de Vigo ha visto de todo en política... Y no se le ha retorcido el colmillo: «Sigo siendo confiada». María Rey, presentadora del Telediario de Antena 3 y ponderada mujer del moderador Campo Vidal, acaba de publicar un ensayo sobre el divorcio entre Parlamento y ciudadanía. Se titula 'Juego de escaños'.

- ¿Hay más intrigas ahí que en 'Juego de Tronos'?

- No. Hay muchas más en la serie. No se puede ser tan malo en la vida real. Ni siquiera entre políticos, je, je...

- En ese divorcio, ¿quién dejó a quién?

- La sociedad dejó al Parlamento. Lo percibí a partir de los atentados del 11-M. Pero ambos tienen su culpa. Y ahora el Congreso debe cortejar a la ciudadanía para recuperar el amor perdido. Yo les sugeriría una terapia de pareja.

- ¿De qué tipo?

- Hay que abrir el Congreso a la gente. Crear, como en otros países, la oficina parlamentaria en cada circunscripción para que los diputados puedan escuchar a los ciudadanos.

- Y no solo a los ricos, como con la amnistía fiscal...

- Sí, la sentencia que la declara inconstitucional sirve para recordar a los partidos y a los gobiernos que aunque tengas mayoría absoluta no se puede hacer cualquier cosa y que las leyes delicadas hay que consensuarlas.

- ¿Aquí ha habido incompatibilidad de caracteres?

- Aquí lo que ha habido son terceras personas y una crisis que ha favorecido las infidelidades.

- ¿Y quién ha sido el cornudo?

- El que se ha sentido más incomprendido y menos querido es el ciudadano medio. Los parlamentarios nos han puesto los cuernos con sus siglas. Han seguido más los intereses partidistas que el bien común. Pero esto no es exclusivo de nuestro país. Mire el varapalo que se ha llevado Theresa May.

- ¿Quién le ha parecido más oportunista: ella o Corbyn?

- May me desconcertó tras los atentados. Esa lentitud creó la sospecha de que intentaba adecuar el tiempo político al de la investigación por intereses electorales... Si esto nos llega a pasar en España nos comemos los unos a los otros.

- ¿El triunfo de Pedro Sánchez marcará tendencia?

- Esa tendencia ya empezó con los nuevos partidos, con un discurso que llegaba a los ciudadanos. Y hoy es imparable.

- A ver si vamos a pasar de un 'marido' distante a otro embaucador...

- El populismo es un riesgo que algunos practican con mucha habilidad. Pero la gente no es tonta. Y al final en política todo termina saliendo. El falso no triunfa.

- Califique el ego de Sánchez de 0 a 10.

- No creo que su ego esté disparado. Ha madurado, no es el mismo. Se le ve más prudente. Sánchez no es una persona muy cálida. Pero tampoco es lo que llamamos en Galicia un 'falabarato' (charlatán). Él mide mucho sus palabras.

- ¿Algún 'falabarato' notable en el Congreso?

- A Gabriel Rufián yo le llamaría 'falatuiter'.

- ¿Y por qué cae tan bien Joan Tardá?

- Porque es muy buen tipo. Aunque parece arisco, es muy sensible a los problemas de los demás, incluso a los de sus mayores adversarios. Siempre tiene un gesto de afecto.

- ¿Cómo comunicará en su telediario el famoso choque de trenes con Cataluña?

- Con una profunda amargura.

- ¿En su casa hablan de política con sus tres hijos?

- Tres nuestros, más los dos de mi marido con los que comemos el fin de semana... Sí, hablamos de política todo el rato. Y no hay mucho consenso.

- ¿Modera usted al moderador?

- Nunca, je, je... No puedo competir con el moderador nato que tengo en casa sentado a mi lado con el bigote puesto.